Sinergija 2019, dan prvi

U hotelu Crowne Plaza otvorena je 19. Sinergija, poslovna konferencija kompanije Microsoft i njenih partnera. Radujemo se što smo i ove godine bili gosti ovog inovativnog skupa, a organizatori su uložili puno truda da kvalitet, kao i prethodnih godina, bude na zavidnom nivou.

Keynote predavanje je počeo naš poznati voditelj Zoran Stanojević koji je ukazao da je 2019. godina nekoliko važnih jubileja, od sletanja na Mesec do početka emitovanja „Letećeg cirkusa Montija Pajtona“. Nakon njega reč je preuzeo Željko Vujinović, direktor kompanije Microsoft, koji je pozdravio sve prisutne i naglasio da smo, zaslugama razvojnog centra u Srbiji, postali zemlja koja značajno doprinosi svetskoj IT zajednici i postižemoimpresivne rezultate na koje treba da budemo ponosni. Poželeo je svim učesnicima da ovogodišnja Sinergija bude uspešan skup ali i „lošija od jubilarne, 20. Sinergije“.

U nastavku se prisutnima obratila Anke den Ouden, generalna direktorka kompanije Microsoft za CEEMulticountry region. Ona je istakla važnost podataka, kao pokretača 4. industrijske revolucije, te ih je uporedila sa električnom energijom. Podaci, sami po sebi, ništa ne znače ako se ne iskoriste za dobijanje informacija od poslovnog značaja. A zatim, istakla je da kompanija Microsoft puno ulaže u sigurnost i bezbednost podataka, kao i da je usaglašena sa GDPR regulativom, uz reči: „Kvalitetni prodaci su velika privilegija i stvar privatnosti, a mi poštujemo privatnost podataka“. U nastavku su se prisutnima obratili i Damir Dizdarević, jedan od najboljih predavača sa prethodnih Sinergija kao i Dražen Šumić, zamenik direktora Razvojnog centra kompanije Microsoft u Srbiji.

Zatim su počela predavanja. I ove godine Microsoft nas je obradovao sa puno kvalitetnih sadržaja i odličnim izborom predavača. Fokus je bio na predavanjima koja se odnose na novosti u vezi Microsoft servera, Azure servisa i novih tehnologija, Microsoft Dynamics rešenja, ML&AI sistema i rešenja za upravljanje tokovima poslovnih procesa i poslovne inteligencije. Ivan Tamburić, osnivač i vlasnik konsultantske kompanijePeak Analytix, održao je odlično predavanje o Power BI implementacijama u Enterprise segmentu.

Govorio je o evoluciji poslovne inteligencije, od tehničkih, preko Self service do End user rešenja. Opisao je sve varijetete PowerBI: od razvojne platforme, servisa i mobilne aplikacije, sve do on-premise Reporting Servera, kao i scenarije kada se šta koristi: šta se dobija besplatno i koji su dometi besplatnog rešenja, šta se dobija uz Professional a šta uz Premium licence. Ivan je na jako jednostavan način, kao neko ko dobro poznaje ove tehnologije pa nema potrebe da impresionira publiku komplikovanim terminima, približio prisutnima ove tehnologije kroz PowerPoint prezentaciju i kratku demonstraciju sistema.

Malo kasnije, Bratislav Uraković iz kompanije Telekom Srbija, pokazao nam je primenu PowerBI rešenja u praksi. Mr Zoran Grković takođe se bavio ovom temom, s tim što je njegov cilj bio da pokaže korisnicima kako da, na jednostavan način, preuzmu, transformišu i iskoriste podatke za kreiranje kvalitetnih poslovnih izveštaja, što je učinio preuzimanjem javno dostupnih podataka sa sajta Narodne Banke Srbije.

Priču o MS Dynamics poslovnim rešenjima započeli su Nenad Šljivić i Dejan Pervulov. Oni su nam ukazali na promene koje su se desile od oktobra ove godine, kao i na nova rešenja koja Microsoft nudi u ovom domenu. Spomenuli su i Microsoft Power platformu, koja se sastoji od rešenja: Power BI, Power Apps i Flow kao i načine na koje ona može da doprinese automatizaciji poslovnih procesa i dobijanju kvalitetnih izveštaja. U jednom od narednih predavanja su Marko Vlašić i Marko Batur opisali rešenje Dynamics 365 for Marketing, a Vladimir Ljubibratić i Nikola Pančić su se nadovezali sa predavanjem o Power Apps platformi. Teme predavanja su bile još i Cyber Security, Dev Ops, veštačka inteligencija, Microsoft Virtual Desktop i još mnoge druge…ž

Za vreme trajanja predavanja, na svojim štandovima, sponzori su nam predstavili svoje proizvode i usluge. Imali smo prilike da vidimo jedan 3D štampač, simulator vožnje, električne bicikle i još gomilu gedžeta koji svakodnevni život čine zanimljivijim. U iščekivanju smo drugog dana konferencije…

Autor: Slavko Vujović