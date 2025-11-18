SINERGIJA 25 – četvrt veka inovacija

Najveća i najznačajnija regionalna konferencija posvećena tehnologijama i biznisu, ove godine obeležava veliki jubilej – 25 godina inovacija, pomeranja granica i stvaranja zajednice koja oblikuje digitalnu budućnost regiona.

Jubilarna Sinergija25 održaće se 26. i 27. novembra u Sava Centru i u svom posebnom izdanju doneće mnoštvo inovacija, ekskluzivne govornike i nikad zanimljivije sesije. Pod sloganom „Let’s AI!“, Sinergija istražuje kako veštačka inteligencija oblikuje industrije, društvo i način na koji radimo i živimo.

Posle više godina, konferencija se vraća u obnovljeni Sava centar, donoseći novi dvodnevni format koji povezuje tehničke, poslovne i inspirativne sadržaje – od sesija o najnovijim tehnološkim trendovima, preko panela sa čelnim ljudima vodećih kompanija, do expo zone u kojoj će posetioci moći da isprobaju najnaprednija rešenja i tehnologije.

Tokom dva dana, više od 150 govornika iz preko 20 zemalja podeliće svoja znanja i iskustva sa više od 1.800 učesnika. Kroz tematske celine, Sinergija će predstaviti spoj najnovijih tehnologija, praktičnih primera i realnih iskustava partnera koji tehnologiju pretvaraju u pokretač rasta i održive vrednosti.

Sa velikim zadovoljstvom najavljujemo da će jedan od najcenjenijih evropskih digitalnih futurista, švedski novinar, nagrađivani autor i TED govornik Andreas Ekström, biti keynote predavač na Sinergiji 25. Poznat po svojim prodornim analizama digitalne moći i uticaja tehnologije na društvo, Ekström u Beograd donosi svoje najtraženije predavanje „Organska inteligencija“, koncept koji pomera fokus sa veštačke na ljudsku, stvaralačku inteligenciju. Kroz provokativna pitanja o kontroli moći u digitalnom svetu, očuvanju ljudskih vrednosti i oslobađanju potencijala ljudi u eri algoritama, njegova poruka predstavlja poziv na akciju svim organizacijama koje prolaze kroz digitalnu transformaciju.

Šta donosi Sinergija25: četiri celine koje pokreću diskusiju

Let’s Tech Together – tehničke sesije koje pružaju detaljan uvid u najnovije tehnologije. Više od 100 stručnih predavača predstaviće praktična iskustva i konkretne primene u oblastima kao što su Microsoft 365, Copilot, AI, Security, Dynamics 365, Power Platform, SharePoint, Azure, SQL & .NET

– tehničke sesije koje pružaju detaljan uvid u najnovije tehnologije. Više od 100 stručnih predavača predstaviće praktična iskustva i konkretne primene u oblastima kao što su Microsoft 365, Copilot, AI, Security, Dynamics 365, Power Platform, SharePoint, Azure, SQL & .NET Let’s Talk Business – studije slučaja i panel diskusije sa direktorima vodećih kompanija donose vruće teme za savremene poslovne lidere i organizacije

– studije slučaja i panel diskusije sa direktorima vodećih kompanija donose vruće teme za savremene poslovne lidere i organizacije Learn from Partners – inspirativni primeri iz prakse partnera koji demonstriraju realne efekte tehnologije u različitim industrijama

– inspirativni primeri iz prakse partnera koji demonstriraju realne efekte tehnologije u različitim industrijama Let’s Network – Sinergija Expo zona donosi pregled najnovijih tehnologija i alata, priliku za umrežavanje, razgovore sa izlagačima i otkrivanje inovacija koje menjaju biznis pejzaž

Mesto susreta tehnologije, biznisa i inspiracije

Još od davne 2000. godine, kada je održana prva Sinergija, ovo je događaj koji je postavljao standarde i otvarao nove perspektive u svetu tehnologije. Tokom 25 godina, Sinergija je postala više od konferencije – to je tačka susreta celog IT ekosistema regiona.

Jubilarna Sinergija donosi i brojna iznenađenja – posebne goste, ekskluzivne demonstracije i retrospektivu četvrt veka inovacija, i kao i uvek – pogled u budućnost!

Više informacija i registracija dostupni su na zvaničnom sajtu: www.sinergija.live, a agendu konferencije možete naći ovde.