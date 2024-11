Sinergija24 – Piloting AI: Vizija, AI i biznis mogućnosti za novu eru poslovanja

Počelo je odbrojavanje do Sinergije! Kao najveći IT i biznis događaj u regionu Sinergija24 će od 3. do 5. decembra u Beogradu ugostiti najvažnija regionalna i globalna imena IT i poslovnog sveta. Konferencija ima za cilj da osnaži regionalni poslovni ekosistem, pružajući učesnicima mogućnosti za saradnju, inovacije i razvoj poslovanja.

„Ovogodišnja Sinergija se fokusira na, za nas najvažniju temu današnjice, a to je veštačka inteligencija i njen potencijal da transformiše naše ekonomije, organizacije i način na koji radimo. Važno je napomenuti da naš Microsoft razvojni centar u Srbiji i dalje predstavlja jedan od oslonaca upravo u stvaranju veštačke inteligencije i Microsoft Copilot-a. Sinergija24 omogućiće nam iznova da te tehnologije i znanja podelimo sa regionom, nudeći prilike za sveobuhvatan rast i razvoj kroz inovacije i saradnju”, izjavio je direktor prodaje u Microsoftu za Adriatic regiju i ovogodišnji domaćin konferencije Miloš Drača.

Tokom tri dana ispunjena najsvežijim uvidima u savremena tehnološka i poslovna rešenja, kroz zanimljiva uvodna izlaganja, interaktivne sesije, provokativne diskusije i tehnička predavanja, Sinergija24, pod sloganom “Piloting AI“, daje odgovore na pitanja: koje su prilike za Srbiju i region u eri veštačke inteligencije? Kako možemo da iskoristimo ovu istorijsku promenu, preskočimo neke faze razvoja i uskočimo u brzi AI voz koji vodi ekonomskom rastu? Koje su novine u Microsoft tehnologijama?

Od svojih početaka, pre 24 godine, kada je bila posvećena skoro isključivo tehnološkim rešenjima, Sinergija je tokom više od dve decenije održavanja evoluirala u snažnu platformu pojedinaca, kompanija i organizacija koji su otvoreni i voljni da podele svoja poslovna znanja i iskustva, i tako postala centralno mesto okupljanja lidera digitalne transformacije u Jugoistočnoj Evropi.

Sinergija24 poziva učesnike da iskoriste priliku da razmene ideje, veštine i znanja o tehnologiji, liderstvu, inovacijama i modernom biznisu sa vrhunskim profesionalcima u Microsoft tehnologijama, rukovodiocima najvećih kompanija koje posluju u regionu i liderima digitalnih promena na lokalnom i globalnom nivou.

Putokaz za lidere digitalne transformacije

Na Biznis danu, 5. decembra, kroz uvodna izlaganja pokrivamo perspektive tehnološkog razvoja i potencijala koji on otvara za ekonomski napredak Srbije, dok kroz panel diskusije sa predstavnicima vodećih kompanija donosimo sveže uvide u goruće teme za savremene poslovne lidere i organizacije koje idu putem svoje digitalne transformacije, posebno se fokusirajući na cloud, i uvek aktuelnu temu sajber bezbednosti.

“Veštačka inteligencija i njena primena postale su nezaobilazne teme, posebno u oblasti sajber bezbednosti. Korišćenjem naprednih tehnologija za detekciju i odgovor na pretnje, kao i prilagođavanje specifičnim potrebama i različitim aspektima okruženja, Ingram Micro intenzivno koristi Microsoft proizvode kao izuzetno pouzdan izbor za zaštitu od sajber pretnji”, rekao je Vladimir Popović, direktor za Adriatik region u kompaniji Ingram Micro.

“U oblasti sajber bezbednosti, pre odgovornosti organizacija važno je govoriti o poverenju. Naime, pozivanje na odgovornost često ne može da nadoknadi štetu niti se uvek zna ko je odgovoran za nepredvidive incidente. Smanjenje rizika može se postići poverenjem u renomirane proizvođače sigurnosnih rešenja, poput Microsofta, i angažovanjem nezavisnih sistem integratora koji će obučiti organizaciju za optimalno korišćenje tih rešenja. Crayon pristupa ovom izazovu holistički: analizira pretnje, implementira prilagođene alate i obučava sve zaposlene kako bi poboljšali zaštitu organizacije”, poručuje uoči Sinergije Miroslav Aničić, direktor kompanije Crayon za Srbiju i Severnu Makedoniju.

Budite pilot svog AI putovanja

Veštačka inteligencija je postala nezamenljiva komponenta savremenih organizacionih strategija, sa značajnim pomacima u prepoznavanju slike, govora i obradi prirodnog jezika. Integracija AI u sektore poput zdravstva, finansija i proizvodnje otvorila je put za automatizaciju, povećanu efikasnost i informisanije donošenje odluka. Sinergija24 istražuje specifične AI inovacije unutar Microsoft tehnologija, pružajući rešenja za poboljšanje produktivnosti, pojednostavljenje operacija i pokretanje inovacija.

Tačka susreta inovacije i poslovne inspiracije

Kroz predavanja i interaktivne sesije tokom dva Tehnička dana (3. i 4. decembar) više od 90 priznatih predavača daje konkretne odgovore na sva goruća pitanja na intersekciji IT-ja i biznisa, među kojima i kako AI transformacija oblikuje budućnost rada, kako optimizovati iskustva zasnovana na podacima uz cloud rešenja, da li smo bezbedni i kako zaštititi sve, svakoga, svuda. Tehnički segment konferencije okupiće više od 900 učesnika svakog dana, u istraživanju specifičnih AI inovacija u okviru Microsoft tehnologija i spektra njihovih transformativnih rešenja prilagođenih poboljšanju produktivnosti, pojednostavljenju operacija i pokretanju inovacija. Iako je namenjen pre svega IT ekspertima, svake godine sadržaj tehničkih dana je sve više prilagođen i poslovnim korisnicima.

Epicentar inovacija, susreta i ideja

Tokom sva tri konferencijska dana Sinergija EXPO posetiocima pruža jedinstvenu priliku da se na jednom mestu iz prve ruke upoznaju sa ponudama i rešenjima partnera Sinergije koji kompanijama i organizacijama pomažu da oblikuju budućnost poslovanja. Pridružite nam se na Sinergiji 24 i naučite kako da iskoristite puni potencijal istorijske promene koju donosi AI. Više informacija možete pronaći na zvaničnom sajtu Sinergija24.

Podelite s prijateljima

Tweet