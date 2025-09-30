Singapur preti kaznama Meti

Vlada Singapura preti Meti kaznama.

Vlada Singapura dala je Meti rok do kraja ovog meseca da uvedu mere koje uključuju prepoznavanje lica kako bi se suzbile prevare lažnog predstavljanja na Facebook.

Meta bi mogla da se suoči sa kaznom od milion singapurskih dolara ako ne postupi prema regulativama vlade.

Ministarstvo je saopštilo da je Meta zvanično dobila upozorenje u sredu a Facebook se još uvek nije oglasio.

Tokom ovog meseca Meta je dobila obaveštenje da sprovede mere protiv lažnih oglasa, naloga, profila i poslovnih stranica. Sama naredba nije sadržala rok.

Ministarstvo je primetilo porast broja slučajeva prevaranata koji koriste Facebook tokom poslednjih godinu dana. Najčešće se koriste slike nosilaca vladinih funkcija.

Još uvek nema nikakvog obaveštenja od strane Mete tako da ne znamo kada i da li će platforma da ispoštuje odredbe.

Izvor: uk.news.yahoo.com