Samsung Galaxy Z Fold7: Sitne pobede koje menjaju sve

Izgledalo je da savitljivi Samsung telefoni tapkaju u mestu, bez dovoljno novih ideja. Galaxy Z Fold7 je sve to promenio: dobili smo tanji, lakši i po mnogo čemu bolji uređaj za svakodnevno korišćenje.

Velike promene najčešće deluju obećavajuće na papiru, ali ovoga puta prava unapređenja osetite tek kad uzmete novi Fold u ruku. Kao neko ko koristi Fold telefone još od druge generacije, ovo je prvi Fold posle dugo godina koji bez mnogo razmišljanja zaslužuje ozbiljnu preporuku.

Ekrani rastu

Nekima će najvažnija promena biti ta što su dijagonale oba ekrana porasle. Spoljni ekran je otišao i u širinu, konačno dostižući dimenzije „normalnog“ telefona bez otvaranja. Sa ozbiljnih 6,5 inča i prirodnijim odnosom stranica, kucanje, skrolovanje i korišćenje jednom rukom ne razlikuju se od bilo kog standardnog telefona. Kada vam zatreba, unutra vas i dalje čeka raskošni 8-inčni Dynamic AMOLED 2X, koji na suncu izgleda još svetlije nego kod Fold6.

Oba ekrana i dalje imaju LTPO matrice, koje omogućavaju rad od 1 do 120 Hz, s velikim brojem međukoraka. Ono što će razočarati kreativniji deo korisnika jeste to što je Samsung, zarad tankog kućišta, izbacio podršku za S Pen. Kao utešna nagrada, tu su tanje kućište i veći ekrani – kompromisno rešenje koje će većini korisnika delovati kao pozitivna razmena.

Izmene dizajna se ne završavaju na dimenzijama. Nova Armor Flex šarka koristi specijalni mehanizam koji ravnomernije raspoređuje naprezanje i pomaže da panel pod prstom deluje ravnije. Nabor se i dalje vidi (i verovatno će biti primetniji s vremenom), ali više nije toliko upadljiv. Možda čak i najmanje vidljiv od svih Fold telefona dosad.

Tanko i ojačano kućište

Materijali od kojih je napravljen novi Fold unapređeni su sa svih strana: Gorilla Glass Victus 2 je na poleđini, Gorilla Glass Ceramic 2 preko spoljnog ekrana, a za ram je zadužena specijalno ojačana legura poznatija kao pancirni aluminijum. Samsung je ojačao i sam savitljivi ekran, koji je sada deblji za skoro 50 odsto i ima rešetkastu titanijumsku potporu, a opet je ceo telefon postao tanji: nestvarna 4,2 mm kada je otvoren i 8,9 mm kada je sklopljen. Masa je manja za 24 grama – 215 grama, dakle za 3 grama manje od S25 Ultra. Na papiru možda ne zvuči mnogo, ali smo mi najveću razliku osetili tokom dužeg držanja, gde je opterećenje ruku osetno manje.

Posledica ultratankog kućišta jeste i ta da se u unutrašnjosti nije našlo dovoljno mesta za kamere, pa sada ceo sistem zadnje strane ozbiljno štrči i klacka se na stolu. Nekima će možda zasmetati što su ivice uz šarku blago zaoštrene, ali maska rešava i problem kamera i oštre ivice, pa vi prosudite šta vam više odgovara.

Overklokovani čipset

Glavni (unutrašnji) ekran je prava zvezda ovog pametnog uređaja: oštar (2184×1968), brz (120 Hz) i sposoban za HDR10+ striming. Maksimalni osvetljaj u manuelnom režimu je jak, a automatski režim dodatno pojačava osvetljaj pod jakim svetlom, što je veoma korisno kada želite da koristite veliki ekran napolju. Spoljašnji ekran u stopu prati visok nivo kvaliteta, kako se utisak u radu ne bi mnogo razlikovao. I ovde imamo LTPO matricu koja ide do 120 Hz i HDR10+, s malo višom rezolucijom nego ranije i – ključno – znatno normalnijim oblikom koji više ne deluje kao debeli daljinac na stolu.

Dvostruko kućište krije Snapdragon 8 Elite for Galaxy u svojoj desnoj polovini. U pitanju je overklokovana verzija 8 Elite čipa – s jačim CPU i GPU taktovima, koji Qualcomm drži samo za najjače modele Samsung Galaxy S i Z serija. U svakodnevnoj upotrebi performanse su na najvišem nivou: aplikacije se otvaraju trenutno, a rad s više aplikacija istovremeno je besprekoran. Pri malo dužem gejmingu telefon se zagreje, a kako je termalni kapacitet ograničen zbog debljine telefona, normalno je snižavanje radnih taktova. S druge strane, Snapdragon 8 Elite for Galaxy je toliko jak da i sa oborenim taktovima nećete uspeti da osetite razliku u performansama.

Zvuk je dobar, ali se čini da je tanko kućište uzelo svoj danak, i ovo je jedno od retkih polja na kojima se

vidi korak unazad. Oba zvučnika se i dalje nalaze na polovini sa spoljnim ekranom i gruvaju kroz proreze

rama, ali zbog tanjih rezonantnih komora, glasnost je niža, posebno u nižem spektru.

Baterija i softver

Jedno od najvećih razočaranja je kapacitet baterije, koji je ostao na 4400 mAh, kao što je i punjenje zadržano na 25 W – baš skromno za telefon koji košta 300.000 dinara. S obzirom na veće ekrane i tanje kućište, očekivali smo i da će baterija imati manju autonomiju, ali se u praksi pokazalo da efikasniji čipset i LTPO paneli preuzimaju veliki deo tereta, pa s jednim punjenjem ne morate brinuti o punjenju do mraka. Ipak, s obzirom na slabašni kapacitet, brži punjač bi predstavljao korak napred. Nažalost, Samsung poslednjih sedam godina ne razmatra uvođenje modernijih baterija i bržih punjača, što je ozbiljan kompromis koji morate da progutate. To znači da će vam za punjenje od 0 do 100 trebati malo više od sat i po vremena, odnosno četrdesetak minuta od 0 do 50%, uz podršku za bežično punjenje snagom od 15 W.

Konačno nove kamere

Drago nam je i što je softver dobio ozbiljna unapređenja i što Fold7 ponovo deluje moderno. Isporučuje se sa OneUI 8 preko Android-a 16, a Samsung obećava sedam velikih OS nadogradnji i sedam godina bezbednosnih zakrpa. Vizuelno, OneUI 8 dodatno oplemenjuje veliki redizajn iz „sedmice“, pa ništa ne

deluje strano, ali je rad na velikoj površini fluidniji.

Galaxy AI je u prvom planu: multimodalne funkcije bolje razumeju ono što je na ekranu, isečci (snippets) iz Gemini-ja mogu da „plutaju“ ili da se „usidre“ u podeljenom prikazu, a AI generisane slike možete prevlačenjem ubaciti u Samsung Notes ili druge aplikacije. Circle to Search sada radi i u igrama, a FlexCam uparena sa AI-jem ume da obezbeđuje dobre kontekstualne predloge na osnovu slike s kamere, što je praktično, pa i zabavno u realnim situacijama.

Iako su već bile pristojne na „šestici“, kamere su konačno dobile pravo unapređenje. Glavni senzor je Samsung ISOCELL HP2 rezolucije 200 Mp – u pitanju je isti senzor kao kod S25 Ultra. Rezultati se itekako vide: dnevne fotografije su vrlo detaljne, sa odličnim dinamičkim opsegom i nešto konzervativnijom naknadnom obradom nego kod starijih Samsung-ovih modela; boje su žive, ali ne neprirodno pojačane, a fini prelazi ostaju sačuvani čak i na zahtevnim teksturama. Dvostruki krop zum sa glavnog senzora je upotrebljiv u većini situacija, uz neželjene efekte samo kod komplikovanih situacija, kao što

su trava i lišće.

Širokougaona kamera zadržava poznati hardver (12 Mp), ali sada konačno ima auto fokus, što donosi oštrije kadrove i pristojan makro režim, kada nešto želite da slikate iz blizine. Telefoto (3x) je najslabija karika na ovom telefonu. Na jakom svetlu pruža dobar nivo detalja i lepo prati kolorit glavne kamere, ali kako svetlo opada, mali senzor od 10 Mp prosto ostaje bez daha. Pojavljuje se šum, kontrast pada, a oštrina trpi najviše. Night režim ume da pomogne, ali ne čini čuda. Solidno, ali je za dve klase ispod najboljih premijum zum kamera i iza nekih rivala koji koriste veće senzore ili ozbiljnije periskop optike.

Interesantno je da su i selfi kamere tiho, ali znatno napredovale. Samsung je odlučio da odustane od unutrašnje kamere ispod ekrana, pa sada i iznutra imate standardnih 10 Mp, sa širim sočivom, uz isti senzor kao na spoljnoj. Grupne fotografije su lakše zbog šireg kadra, a video-pozivi izgledaju prirodnije nego na 4 Mp modulu koji Samsung vuče još od modela Fold3.

Po slabom svetlu glavni senzor daje solidne rezultate ako ručno aktivirate Night režim. Bez njega, boje ponekad umeju da odu na hladniju stranu, a fini detalji znaju da nestanu u senkama. S Night režimom preciznost boja se popravlja, kontrast se bolje balansira i detalji se vraćaju. Deo toga zahvaljujući AI i algoritamskom popravljanju, ali rezultat je prijatan. Ultra široka kamera mnogo više koristi ima od Night režima koji često može da izvuče čiste kadrove sa širokim dinamičkim opsegom; potrebno je samo strpljenje zbog duže ekspozicije. Uvek je bolje koristiti glavnu kameru i malo se udaljiti, sem ako ne insistirate na dramatizaciji koja se postiže širokougaonim sočivom.

Fold7 omogućava 8K video-snimke u 30 fps na glavnoj kameri, i 4K u 60fps na svim ostalim. Glavna kamera ima širok dinamički raspon i prijatne boje koje nisu prenaglašene da bi se dobilo na atraktivnosti. Zum od 2x je upotrebljiv, 3x telefoto je sasvim korektan po danu, ali noću pokazuje limite senzora. Ultra široki video nije oštar kao glavni (posebno ka ivicama kadra), ali nadmašuje mnoge rivale po detaljima i dinamičkom rasponu. EIS (elektronska stabilizacija) je odlična u 4K na glavnoj kameri, a AI Audio Eraser može naknadno da priguši vetar ili gužvu u snimku, što posebno pozdravljamo.

Tablet u džepu, telefon u ruci

Ove godine konkurencija je žešća nego ikada. Fold7 košta 250.000 do 300.000 dinara, a konkurenti igraju na kartu specifikacija: brže punjenje, veće baterije, moćniji telefoto moduli. Ipak, Samsung štriklira sve

kućice prosečnog korisnika koji želi telefon ovog tipa: težina koju ćete preživeti u džepu od pantalona, oblik koji odlično funkcioniše i zatvoren i otvoren, ekrani koji su i veći i bolji, te sistem kamera koji je konačno sjajan tamo gde ga najviše koristite.

Iako je doneo mnoge novine, Fold7 je unapredio svoje slabe tačke, a dodatno ojačao one po kojima je osvojio ovo tržište. Spoljašnji ekran omogućava udobnost rada kao na normalnom telefonu, uz šarku kojom možete odabrati ugao koji vam najviše odgovara i biti sigurni da će Fold7 ostati u toj poziciji. OneUI 8 je posebna priča, dovoljno je ispoliran da tranzicija između spoljnog i unutrašnjeg ekrana konačno deluje prirodno, bez obzira na to da li imate aktivne plutajuće prozore ili regularne aplikacije.

I možda najbitnije – dobili smo glavnu kameru čije fotke više ne morate da doterujete na računaru ili

pomoću AI alata. Nijedna od ovih stavki neće vas „kupiti“ sama za sebe, ali kao zbir prednosti, Fold7

nema pravu konkurenciju na tržištu. Ako dolazite sa Fold5 ili starijeg modela i čekali ste da Samsung konačno unapredi neke stvari, imate dosta razloga da se bacite u trošak i nabavite novi Fold.

Korisna adresa: samsung.com

Autor: Mirko Topalović