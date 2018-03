Sjaj prezentacije

Kao neosporni lider na tržištu projektora, Epson je na sajmu ISE 2018 predstavio nove generacije svojih vrhunskih proizvoda. 4k rezoluciju konačno možete da gledate i na platnu, a blistava slika itekako doprinosi efektnosti vaše prezendacije.

Prvih dana februara Epson je predstavio nove 3LCD laserske projektore, od kojih posebnu pažnju privlače EB‑L12000Q i EB‑L20000U. EB‑L12000Q, je prvi 4K 3LCD projektor na tržištu, koji nudi osvetljaj od 12.000 lumena, ali ni EB‑L20000U nije ostao u senci – to je prvi Epson‑ov model u sve popularnijem sektoru kompaktnih WUXGA instalacionih projektora, čiji je osvetljaj čak 20.000 lumena. Ovi projektori su dizajnirani da prošire Epson‑ovu liniju u AV rental sektoru visokog kvaliteta. Mogu se koristiti na muzičkim festivalima, izložbama, prezentacijama pred veoma velikim auditorijumom, u šoping centrima, a naravno i za korporativne i edukativne potrebe.

EB‑L12000Q i EB‑L2000U dele ne samo isto kućište već i kompaktni dizajn koji ih čini pogodnom za integraciju s postojećom infrastrukturom i nameštajem. Oba modela su kompatibilna sa Epson‑ovim 4K objektivima koje koriste projektori iz serije EB‑L1000, tako da 4K instalacija ne zahteva dodatni trošak zamene objektiva. Oba modela takođe podržavaju HDR. Instalacija je laka, pošto može da se projektuje iz bilo kog ugla, pa ih je moguće postaviti čak i u portrait orjentaciji.

Zahvaljujući njihovom zatvorenom dizajnu i trajnom neorganskom fosfornom točku, ovi novi modeli projektora nude „instaliraj i zaboravi“ pozdanost, uz Epson‑ovu garanciju od pet godina i 20.000 radnih sati, i bez potrebe za zamenom lampe. To znači da mogu biti instalirani i na mestima do kojih je pristup otežan.

Ugrađena kamera omogućava dijagnostiku i podešavanje na daljinu, a može se i koristiti u paru s Professional Projector alatom kako bi se podesio veći broj instalacija i iskoristile napredne tehnike, među kojima su blendovanje ivica i mapiranje projekcije. Mogućnost zamene interfejs tabli osigurava fleksibilnost i buduću kompatibilnost s novim interfejsima i standardima prenosa.

Projektor kao rasveta

Na sajmu je predstavljen i LightScene EV‑100, novi tip projektora koji proširuje prisustvo kompanije na tržištu reklamnih rešenja i sektor‑ras­vete. Uz elegantan dizajn koji omogućava uklopanje uređaja u pozadinu i osigurava manju buku, ovaj projektor osvetljaja 2.000 lumena može da radi i kao rasveta, pa je pogodan za radnje, izloge i galerije. Može se koristiti za pružanje informacija, prikaz videa, pokretnih vizuala ili čak i za mapiranje slike na manje objekte.

Fleksibilna laserska tehnologija kompanije Epson omogućava modelu EV‑100 da projektuje iz svakog ugla, tako da se može postaviti na plafon, pod ili na šinu za rasvetu, i to sve bez potrebe za specijalistom koji bi ga tu montirao. Takođe može projektovati i u portret orjentaciji, a ukoliko imate nekoliko projektora, oni mogu blendovati ivice kako bi dobili veću površinu projekcije.

Tradicionalne primene na novi način

Zaokružujući novu postavku projektora koji su predstavljeni na ISE 2018, Epson lansira i novu seriju laserskih projektora dizajniranih za sale za sastanke, učionice i atrakcije. Modeli EB‑L615U, EB‑L610U, EB‑L610W, EB‑L510U i EB‑L400U su dizajnirani da zamene postojeća rešenja koja koriste klasične lampe u scenarijima koji zahtevaju 4.500 do 6.000 lumena. Uz to nude i niz dodatnih mogućnosti, među kojima je HDBaseT povezivanje i mirroring ekrana. Lens shift olakšava kako nove instalacije, tako i zamene postojećih projektora s lampama. Uz to, serija nudi pouzdanost koja vam osigurava da „instalirate i zaboravite“ projektor, zahvaljujući neorganskom fosfornom točku i zatvorenom delu sa laserom kako bi se sprečio ulazak prašine, kao i garanciju od pet godina i 20.000 sati.

Epson je najavio i novi Profes­sional Projector Tool softver koji radi sa Epson‑ovim instalacionim laserskim projektorima i omogućava da lako i brzo implementirate instalacije sa više projektora i iskoristite prednosti kao što su blendovanje ivica i mapiranje projekcija. Softver je potpuno kompatabilan sa postojećim instalacionim projektorima, uključujući modele EB‑L25000U, EB‑L1500U i EB‑L1700U, a biće kompatabilan i sa najavljenim EB‑L20000U i EB‑L12000Q uređajima.

Neil Colquhoun, izvršni direktor zadužen za profesionalne displeje u kompaniji Epson Europe je povodom predstavljanja novih modela izjavio: „Predstavljanje našeg prvog projektora od 25.000 lumena pre dve godine je bio jako važan momenat za Epson, ali predstavljanje našeg prvog 4K projektora na ISE 2018 je možda čak i značajnije. EB‑L12000Q je neverovatno parče tehnologije koje dovodi Epson u novi svet vrhunske rezolucije. Deo je naše do sada najjače linije profesionalnih AV rešenja, uz novi kompaktni 20k model, ali takođe i inovativna reklamna i rešenja za sale za sastanke, i novi Epson softver koji omogućava korisnicima da iskoriste napredne tehnike projekcije odmah.“

Tvrtko Ljubić, akaunt menadžer u Epson Balkan, je povodom predstavljanja novih modela izjavio: „Snažan je trend zamene projektora sa lampama laserskim modelima, kako u korporativnom tako i u školskom sektoru. Često dobijamo upite od strane velikih kupaca kada su u pitanju osnovni laserski modeli sa opsegom osvetljaja od 5.000 do 6.000 lumena, tako da smo odlučili da ponudimo tržuštu upravo takve projektore. Prednosti su jasne: veća pouzdanost, mnogo manje održavanja i univerzalnost“.

Novi projektori će se postepeno pojavljivati na tržištu tokom 2018. godine, a nadamo se da će biti prilike i da ih detaljnije testiramo u našem časopisu.

