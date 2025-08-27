Sjedinjene Američke Države uzele 10% udela u Intelu

Intel se više od godinu dana muči. Sve reforme su se pokazale kao nedovoljne da se održi korak sa Nvidia i AMD. Sjedinjene Američke Države su rešile da pomognu proizvođaču poluprovodnika preuzimanjem 10% udela.

Trampova administracija je u petak saopštila da je preuzela 10% udela u Intelu. Ovo je samo još jedan od poteza Trampa u sprovođenju kontrole savezne vlade nad privatnim poslovanjem.

Sjedinjene Države neće tražiti direktno predstavljanje u upravnom odboru kompanije Intel i obećale su da će glasati sa trenutnim Upravnim odborom o pitanjima koja zahtevaju odobrenje akcionara „uz ograničene izuzetke“. Sjedinjene Države se takmiče sa Kinom u trci za dominaciju u industriji veštačke inteligencije. Preuzimanje udela u Intelu se može posmatrati i kao pozicioniranje Amerike u ovoj borbi.

Intel se dugo već bori sa opstankom i sve većom konkurencijom. Ova pomoć mu je dobrodošla. Sa druge strane, Tramp očigledno menja odnos vlade i slobodnog tržišta koji je postojao više decenija. Sada se čini da vlada ulazi direktno u poslovanje i počinje da preuzima kompletnu državu.

U isto vreme Tramp je ubedio Nvidia i AMD da plate 15% od svojih prihoda prodaje Kini vladi. Dakle, Nvidia i AMD mogu da posluju sa Kinom ukoliko vladi isplate 15% od prodaje ka Istoku.

