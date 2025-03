Skin Deep za PC stiže 30. aprila

Nakon skoro sedam godina razvoja, Blendo Games konačno donosi svoju najnoviju interaktivnu avanturu – Skin Deep. Ovaj sci-fi pucač iz prvog lica stiže na Steam 30. aprila, a kao i raniji naslovi ovog nezavisnog studija, obećava neobično i zabavno iskustvo.

Akcija, humor i… mirisi?

Radnja igre se odvija na futurističkom teretnom svemirskom brodu kojim upravlja osiguravajuća kompanija i koji je prepun dragocenosti njenih klijenata. Igrači preuzimaju ulogu kriogeno zamrznutog oficira bezbednosti, koji se budi nakon napada svemirskih pirata. Ono što sledi je nelinearna kombinacija pucanja, šunjanja, sabotaže i – mirisanja.

Osim klasične borbe, igra uvodi sistem snezanja i smrada – ako upadnete u ventilaciju prekrivenu prašinom, povećava se vaš „sneezing meter“, što može dovesti do naglog kijanja koje vas odaje neprijateljima. Slično tome, ako vas izbace kroz otpadni tunel pun pokvarenih riba i smeća, oko vas se formira oblak neprijatnog mirisa koji može privući pirate. Srećom, igrači mogu pronaći načine da se operu i oslobode smrada.

Takođe, brod je prepun mačaka, a vaša misija uključuje i njihovo spasavanje. Neke od njih nose kaubojske kostime, jer zašto da ne?

Blendo Games donosi svoj prvi FPS

Iako je Skin Deep prva igra Blendo Games-a sa FPS mehanikama, njen autor Brendon Čung nije stranac žanru. Još kao dete pravio je modove za Doom, Quake, Half-Life i Doom 3, a igra i dalje koristi modifikovani port idTech4 (endžina iz Doom 3).

Blendo Games je poznat po svojim pametnim, eksperimentalnim igrama poput Quadrilateral Cowboy, Gravity Bone i Thirty Flights of Loving. Sve one donose unikatne dizajnerske odluke i zanimljive narative, a Skin Deep nastavlja taj trend, ali sa dodatkom intenzivne akcije.

Igra dolazi na Steam sa novim demom

Skin Deep će biti objavljen od strane Annapurna Interactive i stiže na Steam 30. aprila. Za one koji ne mogu da čekaju, novi demo je dostupan već sada, kao deo Steam Next Fest-a, koji traje od 24. februara do 3. marta.

Ako volite kombinaciju FPS akcije, humora i apsurdnih mehanika, Skin Deep bi mogao biti igra koju ne želite da propustite.

Izvor: Engadget

