Skladištenje podataka: Eksplozija potrebe za prostorom

Gledano iz perspektive razvoja tehnologije u poslednjih par decenija, vreme kada smo podatke beležili na magnetnim trakama, a njihovu količinu merili bajtovima i kilobajtima, deluje kao daleka, daleka istorija. Iako se neki od nas jasno sećaju i tih dana, činjenica je da tehnologija trenutno evoluira neuporedivo brže nego što je to ikada do sada bio slučaj. Jedan od ključnih, kao i vrlo merljivih faktora ovog razvoja, upravo je količina memorije koju svakodnevno koristimo.

To koliko je potreba za memorijom „eksplodirala“ u poslednjih nekoliko godina, najbolje možemo videti na primeru video sadržaja. Sve do pojave HD televizora, najzastupljenije rezolucije video fajlova bile su 240p, 480i kao i 480p. Uzimajući u obzir i frame rate (od 30 frejmova po sekundi za TV sadržaje i 24 za filmove), kao i 24-bitne boje, dolazimo do količine podataka koja se uglavnom merila megabajtima. Od tada, industrijski standard za video sadržaje doživeo je ogromni napredak. Najpre ustaljivanje 1080p rezolucije kao standarda, pa zatim povećanje frame rate-a, pa količina informacije o boji koju nosi svaki pixel…

Danas već teško možete pronaći televizor dijagonale od 40 i više inča koji nije 4K rezolucije, a sve više se u industriji priča i o sledećem koraku – 8K rezoluciji. Dovoljno je reći da u proseku 1 minut video sadržaja u 8K rezoluciji, zauzima oko 200GB i već vam je jasno koliko potreba za memorijom vrtoglavo raste. Osim toga, treba uzeti u obzir i tehnologije poput High Dynamic Range (HDR) i Wide Color Gamut (WCG), kao i video klipove koji imaju 60 frejmova po sekundi, koji su već par godina unazad česta pojava čak i na najpopularnijem servisu za gledanje video klipova, YouTube-u. Uzimajući sve ovo u obzir, jasno je da količina memorije koju već danas zahtevaju moderni video sadržaji, više desetina puta prevazilazi standarde na koje smo navikli u prethodnih par godina.

Da potreba za memorijama konstantno raste, lako možete zaključiti i ako pogledate ne dalje od vašeg džepa. Koliko je vaš prethodni telefon imao memorije u poređenju sa sadašnjim? A tek onaj pre njega? Fotografije, aplikacije, muzika… Nije samo video sadržaj odgovoran na naše dnevne potrebe za skladištenjem podataka.

Jedna od najaktuelnijih tema u svetu tehnologije ovih dana, svakako je nadolazeća masovna ekspanzija 5G mreže i svih stvari koje se očekuju dolaskom ove nove tehnologije. Danas možete čuti predikcije koje idu toliko daleko da dolazak 5G mreže zovu i početkom četvrte industrijske revolucije. U vrlo bliskoj budućnosti, kako se priča u industriji, nemojte se iznenaditi ako i naše WC šolje budu povezane na 5G mrežu.

Kada govorimo o 5G tehnologiji, glavne tehnološke inovacije odnose se na to da značajno viša frekvencija od dosadašnjeg 4G standarda, znači i manje mogućnosti za smetnjama i zagušenjem mreže, a kraća talasna dužina znači da i antene mogu biti značajno manje. Nova generacija doneće nam iznad svega značajno nižu latenciju, tj. kašnjenjeu odnosu na prethodnu, zatim brži prenos podataka, smanjenje utrošene energije, veće sistemske kapacitete i ultimativno – do sada nezapamćenu povezanost najrazličitijih tipova uređaja. Kao što i sami možete da pretpostavite, memorija i u ovom slučaju njen prenos, ponovo je ključni činilac tehnološke ekspanzije, od koje se u narednim godinama očekuje još veći tempo nego što je to bio slučaj prethodnih godina.

Jedna od kompanija koja ima puno iskustva u radu sa memorijskim proizvodima svakako je Kingston. Oni danas moge da potvrde da se njihove memorije nalaze u najširem spektru uređaja, a i to kako za memorijama danas postoji potreba svuda oko nas. Desktop i laptop računari, pametni telefoni, pametni satovi – sve su to uređaji koji nam svima prvo padaju na pamet kada pomislimo na memoriju. Međutim, pored očigledne ekspanzije potreba u pomenutim segmentima, Kingston ističe kako današnje tržište njihove proizvode potražuje i u robotskim usisivačima, uređajima za virtuelnu realnost, sistemima za zabavu u avionima, pametnim zvučnicima, uređajima za sigurnost doma, set top box-evima… Memorija više nije usko vezana za kompjutere i telefone, pa iz Kingstona često vole da kažu kako seoni danas nalaze svuda.

Ukoliko pogledamo samo par godina unazad, možemo videti da se danas svi „pametni“ uređaji nude sa daleko više memorije nego ranije. Neki od najmodernijih telefona kao što je Samsung Galaxy S10, dolaze sa čak 512 GB memorije, a i pored toga poseduju MicroSD slot za dodatnu karticu, koja može uvećati memoriju na čak 1 TB prostora, što je do nedavno bilo nezamislivo. Sve veće isticanje važnosti postojanja MicroSD slota na telefonu, jasan je pokazatelj u kom pravcu ide industrija i koliko će kapacitet memorije nastaviti da igra važnu ulogu i u budućnosti. Nova rešenja, tehnologije i standardi koji će dovesti do još većih memorijskih kapaciteta i brzina, sasvim je izvesno, uskoro će moći da odgovore na najveće zahteve, kakvi se očekuju na primer kada industrijski standard definitivno pređe na 8K video.

Nema sumnje da je memorija oduvek bila vrlo jasan pokazatelj kojom brzinom se razvija tehnologija. Granice se svakodnevno pomeraju, a u narednom periodu očekujemo da će se kapaciteti memorija sa kojima svakodnevno živimo i radimo značajno povećavati. Imajte ovo u vidu, kada sledeći put na nekom uređaju vidite da je za malo veću cenu, kapacitet raspoložive memorije „puta dva“. Dobro razmislite o tome koliko se, gledano na iole duže staze, isplati ulagati u memoriju.

