Sklapanje „snažnog“ PC-ja uskoro može potrajati duže i biti skuplje

Zbog naglog porasta potražnje za čipovima koje koriste centri za veštačku inteligenciju, sklapanje novih računara postaje sve veći izazov. Komponente koje su donedavno bile lako dostupne — poput SSD diskova, HDD-ova i RAM memorije — sada su sve teže za nabavku, a cene rastu iz meseca u mesec.

Kako su AI centri ispraznili tržište

Proizvođači hardvera trenutno prioritet daju razvoju komponenti za centre podataka i AI infrastrukturu, što znači da obični korisnici i entuzijasti trpe posledice. Radnje prijavljuju nestašice, pa su neke čak ograničile količinu SSD-ova i memorijskih modula koje pojedinac može da kupi kako bi sprečile gomilanje zaliha.

Prema izveštajima industrije, cene NAND i DRAM memorije već su porasle, a očekuje se da će taj trend potrajati. Isporuke traju duže, a proizvodi iz prethodne generacije, poput DDR4 RAM modula, postaju sve skuplji jer proizvodne linije prelaze na DDR5 standard. Sve to znači da će sklapanje novog računara, pogotovo „snažnih“ konfiguracija, zahtevati više planiranja i veći budžet nego ranije.

Za korisnike koji žele da nadograde postojeći sistem, preporuka je da to učine što pre, dok su cene još umerene i zalihe stabilne. Alternativno, korišćenje postojećih komponenti i prelazak na manja, postupna unapređenja mogu biti razumniji pristup u narednim mesecima.

Vreme planiranja, ne impulzivne kupovine

Iako nestašice deluju kao prepreka, one takođe mogu pomoći korisnicima da pažljivije planiraju svoje konfiguracije. Umesto da jure najnovije komponente, mnogi će otkriti da njihovi trenutni sistemi mogu još dugo da zadovolje njihove potrebe, uz minimalna ulaganja.

AI revolucija donosi ogromne promene u lancima snabdevanja, a krajnji korisnici sada prvi put direktno osećaju posledice te transformacije. Budućnost PC sklapanja biće sporija, skuplja — ali i strateški promišljenija.

Izvor: TechRadar