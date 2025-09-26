Sklopivi iPhone kao dva iPhone Air

Iako se čini kao unapred zaključeno da će postojati sklopivi iPhone, verovatno krajem sledeće godine, nije bilo mnogo informacija o tome kako bi izgledao. U najnovijem izdanju svog biltena Power On, Mark Gurman kaže da mu je rečeno da će izgledati manje-više kao dva iPhone Air-a spojena zajedno.

To znači da bi trebalo da bude prilično tanak, mada potencijalno deblji od Pixel 10 Pro Fold (10,8 mm) i Galaxy Z Fold7 (8,9 mm), pošto iPhone Air dolazi sa debljinom od 5,6 mm. Iako izvori sugerišu da će sklopivi iPhone biti dosta tanji kada se rasklopi, moguće samo 4,5 mm. Nažalost, Gurman takođe očekuje da će sklopivi iPhone koštati više od Pixel Fold-a, počevši od najmanje 2.000 dolara, a možda i više.

Jedna prednost baziranja sklopivog iPhone-a na dizajnu iPhone Air-a je izdržljivost. Iako su se sklopivi telefoni mnogo poboljšali tokom godina, i dalje postoji zabrinutost oko toga kako mogu da izdrže zloupotrebu. Ali Gurman kaže da će iPhone Fold biti napravljen od titanijuma, baš kao i Air, za koji su i JerryRigsEverything i iFixIt utvrdili da je prilično izdržljiv.

iFixIt je takođe dao iPhone Air-u iznenađujuće pristojnu ocenu popravke od sedam. Kada bi iPhone Fold mogao da se približi istoj oceni popravke, to bi bila prilično velika stvar. I Pixel Fold i Z Fold7 su dobili ocenu popravke od tri, što znači da su ovi telefoni koji su mnogo krhkiji od vašeg standardnog staklenog pravougaonika takođe mnogo teži za popravku.

Izvor: TheVerge