Škola zove – Xiaomi odgovara vrhunskim uređajima za čistu peticu

Bilo da se vraćaš u školsku klupu, na fakultet, posao ili jednostavno pokušavaš da uhvatiš ritam nakon odmora – pravi uređaji mogu da ti olakšaju povratak u svakodnevicu. ,,Back to School “ ponuda je savršen trenutak da se opremiš za sve što te čeka, bilo da ti treba pouzdan telefon za učenje, rad, istraživanje, beleženje ideja, kreiranje sadržaja ili malo zabave kad ti zatreba predah.

Od 1. do 31. avgusta, izaberi neki od Xiaomi telefona i tableta po cenama koje se uklapaju u svačiji budžet i ne propusti priliku da novu sezonu započneš spremno!

Redmi Note 14 Pro+ 5G – Za one koji žele da ostvare više

Kad dan krene ubrzano, traje duže nego što očekuješ, i završi u kasnim večernjim satima – treba ti telefon koji sve to može da isprati. Redmi Note 14 Pro+ 5G sa moćnim 4nm Snapdragon® 7s Gen 3 procesorom donosi brzinu, fluidnost i pouzdanost u svakom trenutku bilo da igraš zahtevne igrice, snimaš u visokoj rezoluciji ili istovremeno koristiš više aplikacija. Takođe, otvaranje fajlova, prelazak iz jedne aplikacije u drugu, odgovaranje na video pozive i pretraživanje interneta funkcioniše bez zastoja, jer kada tvoj dan ide punom brzinom, ovaj telefon je uvek korak ispred. Uz sve to, ne želiš ni da te baterija izda. Redmi Note 14 Pro+ 5G dolazi sa baterijom od 5110mAh i HyperCharge tehnologijom koja omogućava brzo punjenje, dok pokušavaš da balansiraš između velikog broja dnevnih obaveza. Onda kada pomisliš da ti treba lični asistent, tu je Google Gemini, koji ti pomaže da lakše napišeš esej ili prezentaciju, pronađeš potrebne informacije, organizuješ vreme ili vodiš hands-free razgovore.

A kada konačno dođe trenutak za opuštanje, ekran sa 1.5K CrystalRes rezolucijom i svetlinom do 3000 nita pruža ti sjajno vizuelno iskustvo, dok TÜV sertifikati garantuju bezbedno i udobno gledanje omiljenih serija i filmova dugo u noć, bez zamora očiju. Zato je Redmi Note 14 Pro+ 5G pravi izbor za sve koji dan započinju ubrzano, a završavaju ga opušteno – baš onako kako zaslužuju.

Redmi Note 14 Pro – Za život pun scena vrednih snimanja

Početak školske godine donosi nove prilike, ideje i priče koje zaslužuju da budu ispričane na pravi način. Redmi Note 14 Pro poseduje kameru od 200 MP sa naprednim AI alatima, među kojima su AI Erase Pro za uklanjanje neželjenih objekata i AI Image Expansion za proširenje kadra, koji ti omogućavaju da bez dodatnih aplikacija napraviš snimke koji izgledaju profesionalno. Uz Dual Video režim možeš istovremeno da snimaš i prednjom i zadnjom kamerom, što kreiranje sadržaja za društvene mreže čini brzim, jednostavnim i efektnim, baš onako kako to rade pravi influenseri. A uz sve to, Redmi Note 14 Pro poseduje 20x digitalni zum, pa čak i najdalji detalji postaju deo tvoje priče.

Prednja kamera od 32 MP sa 0.8x širokougaonim zumom olakšava pravljenje selfija u koje staje celo društvo, dok Dynamic Shots funkcija unosi pokret i dinamiku u svaki kadar. Redmi Note 14 Pro nije samo uređaj koji dokumentuje – već sjajan alat koji ti pomaže da izraziš svoj stil, ideje i kreativnost bez obzira da li kreiraš iz hobija ili posla.

Redmi Pad 2 – Uči, stvaraj, uživaj

Ako voliš da učiš u pokretu, pišeš beleške, istražuješ, crtaš, praviš prezentacije ili se opuštaš uz serije i filmove – Redmi Pad 2 je alat koji sa lakoćom može da odgovori na sve tvoje potrebe. Sa velikim 11-inčnim ekranom visoke rezolucije i osvežavanjem od 90Hz, pruža izvanredno vizuelno iskustvo, što ga čini savršenim za školu i rad, ali i jednako moćnim za zabavu – igranje igrica, kreativnost, multitasking. Uz ekran dolazi i četvorostruki zvučni sistem sa Dolby Atmos® i Hi-Res Audio tehnologijom, koji pruža bogato zvučno iskustvo i nadograđuje vizuelni doživljaj. Zahvaljujući Xiaomi Interconnectivity tehnologiji, lako možeš prebaciti sadržaj sa telefona, odgovoriti na poziv, ili sinhronizovati podatke između više uređaja, a posebno je značajna opcija kopiranja tekstova i fotografija između telefona i tableta, što pojednostavljuje tvoje svakodnevne zadatke i unapređuje upotrebu više uređaja. Dodatno, Redmi Pad 2 dolazi u metalnom unibody dizajnu koji nudi sofisticiran osećaj u ruci, što će se savršeno uklapiti uz tvoj preplanuli ten! Zato, bilo da krećeš u novu školsku godinu, nove projekte ili jednostavno želiš bolju tehnologiju za svoj tempo – iskoristi Xiaomi ,,Back to School” ponudu do isteka zaliha!