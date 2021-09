Skoro 25% kompanija je otpustilo nekoga zbog incidenata sa Zoom-om

Korišćenje usluga video konferencija za održavanje kontakata sa kolegama širom sveta i dalje je potencijalno minsko polje za radnike svuda.

Pazite kako se ponašate na ekranu

Novo istraživanje je pokazalo da mnogi menadžeri još uvek ne veruju svojim zaposlenima kada je u pitanju tehnologija. Izveštaj iz Vyopte je otkrio da samo oko dve trećine šefova veruje radnicima da bi mogli pravilno da upravljaju tehnologijom koja je potrebna za uspešan rad na daljinu, što znači da znatna količina još uvek ne veruje u tehničke sposobnosti svoje radne snage. Ovaj nedostatak poverenja imao je ozbiljne udarne efekte, pri čemu je skoro četvrtina (24%) anketiranih u izveštaju tvrdila da je videla otpuštanja zaposlenog zbog grešaka u video ili audio pozivima na uslugama kao što je Zoom.

Istraživanje koje je obuhvatilo 200 rukovodilaca američkih kompanija sa 500 ili više zaposlenih takođe je otkrilo da je 83% imalo zaposlenog koji je dobio neke disciplinske mere nakon incidenta na virtuelnom pozivu. Na drugom mestu, 38% je reklo da je imalo zaposlenog kome je izrečena formalna opomena nakon greške u video pozivu, a 40% je dobilo neformalno upozorenje. Trećina (33%) je izjavila da je imala člana osoblja uklonjenog iz projekta, a nešto više od polovine (53%) imalo je nekoga ko je uklonjen sa odgovorne pozicije za upravljanje ili organizovanje poziva.

Rukovodioci koji su intervjuisani za ovaj izveštaj bili su podeljeni oko uverenja ko je odgovoran za nesmetano funkcionisanje udaljenog rada i tehnologije saradnje, pri čemu je 58% reklo da je to kompanija, a 42% da su to zaposleni. Čini se da su rizici od greške ozbiljni za mnoge kompanije, međutim, skoro trećina (32%) kaže da je izgubila klijenta ili poslovnu priliku zbog problema sa tehnologijom ili vezom, a 41% je reklo da je to značilo da su propustili rok za projekat. Podaci jasno pokazuju da postoji neslaganje u očekivanjima u pogledu udaljenog i hibridnog rada između menadžmenta i zaposlenih i nedostatak obuke o tome kako upravljati i raditi na ovom novom načinu rada, rekao je Alfredo Ramirez, izvršni direktor Vyopte.

Izvor: Techradar

