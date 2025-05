Skoro polovina striming pretplata sa oglasima

Nivoi koji podržavaju oglase dokazuju se kao popularni među striming korisnicima. Novi podaci analitičke firme za pretplate Antenna pokazuju da 46% pretplatnika Discovery Plus, Disney Plus, Hulu, HBO Max, Netflix, Paramount Plus i Peacock u SAD plaća za planove koji podržavaju oglase i da ih je oko 75% pretplatnika barem isprobalo.

Mnogi striming servisi imaju nivoe koji podržavaju oglase — HBO Max je pokrenuo svoj plan od 9,99 dolara za oglase 2021. godine, a zatim su sledili Netflix-ovi planovi od 6,99 dolara i Disney Plus planovi od 7,99 dolara 2022. godine. Ali u svom izveštaju o stanju pretplata za drugi kvartal 2025. godine, Antenna napominje da polovina velikih striming platformi koje je analizirala nije nudila plan koji podržava oglase pre dve godine, a samo trećina pretplata na servise koje su to činile bila je za plan sa oglasima. Uporedno, 71% neto dodatnih pretplatnika u poslednjih devet kvartala vođeno je reklamnim planovima, prema podacima kompanije Antenna, bez značajnih razlika u demografskim podacima i lojalnosti u poređenju sa pretplatnicima bez oglasa.

To je dobitna kombinacija za striming kompanije koje mogu da uberu koristi i od dodatnih prihoda od oglašavanja i od rasta pružanjem pristupačnijih članstava. Antenna izveštava da je 65% korisnika koji su se pretplatili na planove sa oglasima bilo potpuno novo za striming servis, dok korisnici koji su prešli sa skupljih nivoa bez oglasa čine samo 11% pretplata.

Netflix nivo oglasa je posebno zaživeo, udvostručivši broj pretplatnika tokom prošle godine. Taj uspeh ohrabruje platformu da počne da eksperimentiše sa svojim reklamnim modelom, sa interaktivnim i pauziranim oglasima na ekranu koji dolaze 2026. godine, i planovima da u budućnosti uklopi veštačku inteligenciju u emisije i filmove.

