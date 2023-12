Skroz besplatna igra: Ukleti golf na Epic Games

Epic Games Store tokom praznika svaki dan nudi novu besplatnu igru, a danas je to Cursed to Golf. Zainteresovani će moći besplatno da je preuzmu sve do 28. decembra u 17 časova, kada nas očekuje neki novi naslov (možda i više).

Većina onih koji igraju golf se tim sportom bavi iz ljubavi prema šetnji i lopticama. Igra Cursed to Golf tu perspektivu menja, a igrač lopticu juri kako bi pobegao iz pakla s rupama i lopticama. Developeri iz Thunderful Publishing i Chuhai Labs igru zovu „golf like“, pa je odmah jasno da se ne radi o običnoj igri koja je inspirisana nekim sportom. Igrač na golf turnir dospeva nakon što pretrpi udarac groma, pa je odmah očigledno da se radi o nekoj vrsti čistilišta. Da bi utekao iz uklete poljane, mora da savlada igru i pogodi 18 rupa koje su raspoređene po neobičnom terenu.

Ljubitelji sportskih igara, ali i oni koji vole zagrobni život, će se sigurno obradovati, a odlične ocene obećavaju fino iskustvo. Epic garantuje zabavu, pa je igra besplatna – Cursed to Golf inače košta oko 18 evra.

