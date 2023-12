Skull and Bones stiže 16. februara

Posle onoga što se čini kao niz bezbrojnih kašnjenja, Ubisoftova Skull and Bones konačno imaju datum izlaska. Kako je otkriveno na dodeli nagrada The Game Awards, akciono-avanturistička igra bi konačno trebalo da se pojavi 16. februara 2024. Ubisoft+ pretplatnici i oni koji poruče unapred mogu da uđu tri dana ranije.

Prava igra pirata

Kao što ovo ime govori, ovo je igra o piratstvu. Možete izabrati da sami isplovite piratskim brodom ili da se udružite sa prijateljem ili dvojicom u zajedničkoj igri. Borićete se sa naseljima i drugim brodovima, „prkosite legendarnim piratskim mitovima“ i suočićete se sa strašnim stvorenjima iz dubine.

Ako imate piratske češalice, a Sea of Thieves nije baš za vas, možete se registrovati za zatvorenu beta verziju Skull and Bones. Igra stiže na PlayStation 5 , Xbox Series X/S, PC i Amazon Luna. U jednom trenutku, Skull and Bones je trebalo da stigne na Google Stadia, ali platforma za igre u oblaku je debitovala i umrla od prvog odlaganja igre.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet