Skype je dobio zgodnu novu funkciju zumiranja

Nova Skype-ova funkcija zumiranja ima za cilj da pomogne korisnicima kada neko deli ekran sa slikama koje su premale da ih vide.

Skype bukvalno dobija funkciju zumiranja

Sada korisnici Skype-a mogu da zumiraju pomoću miša ili kontrola na ekranu kako bi prilagodili veličinu zajedničkog ekrana. Korisnici mogu da zumiraju po želji, bez ometanja sastanka. Da bi koristili mogućnost zumiranja, korisnici Windows-a mogu da pritisnu CTRL i + ili CTRL i skroluju mišem. Na Mac računarima, to je Command i + ili miš. Alternativno, tačped na laptopu se može koristiti za zumiranje. U Teams-u postoje slične kontrole zumiranja za deljene ekrane. Skype, čiji je razvoj u senci Microsoft Teams-a, nedavno je objavio da je „ovde da ostane“ sa redizajniranim interfejsom.

Microsoft čuva Skype za sve one ljude koji smatraju da je Teams “previše” za njihove potrebe. Poslednjih meseci, Skype je dobio lake verzije funkcija Teams-a, koje je Microsoft razvio tokom pandemije da bi sustigao Zoom. Skype sada ima prikaz mreže sa do 10 istovremenih video i audio tokova, prikaz velike galerije sa do 49 video fidova, zajednički režim i prikaz govornika. Microsoft je nedavno predstavio novu ikonu mreže za prebacivanje prikaza u gornjem levom uglu ekrana koja olakšava njegovu promenu. Ta ista ikona za prebacivanje prikaza sada je stigla u Skype, i to na Skype za desktop i mobilne uređaje. Međutim, Grid View je ograničen na manje od 9 učesnika na nekim mobilnim uređajima.

Kao deo napora da modernizuje izgled Skype-a, tim je uveo nove načine filtriranja kontakata kao može biti All, My Contacts, and Only active contacts. Funkcije se pojavljuju ove nedelje, prema Microsoftovim napomenama o izdanju za Skype 8.79.

Izvor: Zdnet

Podelite s prijateljima

Tweet