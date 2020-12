Skype: Poslednji update doneo AI “Together Mode”

Još u julu, Microsoft je dodao mod Teams aplikaciji – Together Mode . Taj alat koristi tehnologiju veštačke inteligencije kako bi svi učesnici bili postavljeni u isti virtuelni ekran video poziva.

Korisno za razne prilike

Čak i ako ne koristite Microsoft Teams, imali ste prilike da vidite Together mode u akciji. Iz NBA su tu tehnologiju iskoristili tako što su pokušali da naprave atmosferu na tribinama tako da izgleda kao da su pune, jer zbog novih epidemioloških mera publike na utakmicama nema.

To je brzo postala jedna od prepoznatljivih funkcija, a sada dolazi na Skype. S novim ažuriranjem, možete da se pretvarate da ste u istoj prostoriji sa vašim članovima porodice, s tim da je potrebno da u razgovoru bude makar pet korisnika da bi ta mogućnost mogla da se koristi. Ukoliko ste zainteresovani, možete koristiti Together Mode kroz web klijent platforme ili nekome poslati da učestvuje u razgovoru kroz Meet Now link.

