Slana Plazma, retro Kravica i Internet

Pošto izbori više nisu aktuelna tema u Srbiji, naš narod opseda nov životni problem, a to su neke promene koje su domaći brendovi uveli. Svi negoduju. Plazma Slana, fuj! Trouglasti jogurt, pa to je prljavo, fuj da pijem iz toga! Internet gori!

Mi Srbi volimo o svemu glasno da pričamo, pogotovo da negodujemo. To nam je omiljena aktivnost. Ako samo pogledate Facebook ili Twitter, videćete da se uglavnom dele mišljenja koja nešto kritikuju ili pokazuju da se nekome nešto ne dopada. Dosadno, duhovito, informativno… negodovanje u svakom obliku i kritika u svakoj rečenici. Takav smo narod. Pohvala je za slabiće. Ali zašto, pitate se, i kako jedan keks i jedan jogurt mogu toliko ljudima da smetaju?

Ljudi i promene

Ljudi ne vole promene, tačnije, teško se navikavaju na njih, pogotovo ako su one retke. Plazma je nešto za šta svi znamo od detinjstva, ona je naš omiljeni slatki keks i kako su se samo usudili da naprave slanu? Pobogu, to nije plazma. Mnogi je bojkotuju pa ne žele ni da je probaju, a što se mene tiče, Plazma Slana je samo prosečan slani kreker, ništa specijalno. I zašto bi bilo kome smetalo što Plazma ima slani keks?

Zamislimo da je keks osoba Pera. Pera postoji, živi blizu vas, često ga viđate, tatu mu znate otkad ste klinci, ali vas Pera jednostavno nervira, iako ničim ne utiče na vaš život. Vi čak ne morate da razgovarate s Perom, ni da mu se javljate, ali njegovo postojanje za vas je skandalozno. Eto, tako je i s Plazmom. Ako je ne kupite, zamislite, nećete morati ni da je jedete, već ćete i dalje moći da uživate u svom slatkom ukusu Plazme. O njoj su napisani blogovi i kilometri teksta na društvenim mrežama. Plazma Slana je dobila svoj Internet publicitet bez mnogo truda.

S druge strane, Kravica vraća retro trouglasto (preciznije rečeno, tetraedarsko) pakovanje koje mnogi pamte iz detinjstva. Ja (iskreno) ne, valjda mi je to negde promaklo u memoriji kao jučerašnji ručak. Mnogi, sećajući se njega, oduševljeni su ovim lepim povratkom trougla, međutim tu su oni čistunci koji bojkotuju ovo pakovanje jer, zaboga, nećete valjda piti iz tog prljavog tetrapaka? Piti iz konzerve koja se svuda valjala je OK, ali piti iz tetrapaka, ni slučajno. Mi ne bismo bili mi kada ne bismo sve na svetu iskritikovali koliko god to pozitivno bilo.

Viralni PR i prodaja

Što se oba brenda tiče, svaki publicitet, pa i negativan, ipak je publicitet. Jesu li oni ovo preduzeli zarad viralnog PR‑a ili stvarno misle da će im to doneti prodaju, nije teško zaključiti. Svakako, na dobitku su već sada. Ima ih svuda, svako je o njima dao mišljenje. Poenta je da se o njima priča, svako je za novo pakovanje čuo, a nisu morali da ulože milione u marketing.

Slana Plazma i trouglasta Kravica, veliki neprijatelji našeg naroda. Kako su se samo usudili. Romani protesta su napisani. Plazma i Kravica bivstvuju i dalje u velikom stilu. Znate onu u svakoj nesreći ima i sreće – e pa kod nas je obrnuto.

I to nije slučaj samo sa ovim brendovima. Kako neka od društvenih mreža napravi nešto novo, tu su dežurni hejteri da kažu zašto je to bez veze i da pišu peticije direktorima da vrate stari Facebook, Twitter, Instagram… Svetu se ne može ugoditi, a pogotovo ne našem svetu, s viškom vremena i pristupom Internetu. Izgleda da baš i nismo narod early adopter‑a (ko ne zna šta to znači, nek gugla pojam).

(Objavljeno u PC#244)

