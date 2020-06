Slay the Spire dolazi i na iOS

Za sve ljubite card battle igara stiže lepa vest, a to je da Slay the Spire dolazi i za iOS operativni sistem, tako da će sada svi ljubitelji moći da je igraju na svojim telefonima. Ovaj popularni naslov je iznenadio sve one koji žele da igricu igraju preko mobilnih uređaja, a koncept i način igre će ostati isti.

Igranje karata u magičnom stilu

Slay the Spire je igra koja je za kratko vreme dobila veliki broj stalnih igrača, a iz Mega Crita, studija koji je razvio poručuju da nisu zaboravili na Apple korisnike. Koncept igre će ostati isti, pa ćete tako kretati sa paukom u tamnici, osvajajući čudovišta i još mnogo toga. Igra je izuzetno retko predvidiva, zbog velike promene staza, neprijatelja, karata i šefova na kraju svake staze.

Ova igra za iOS stiže po ceni od 10 dolara, a u najavi je i verzija za Android, tako da svi oni koji žele da je igraju na svom pametnom telefonu, mogu da se nadaju da će uskoro i to biti dostupno. Slay the Spire se pojavio pre godinu dana, i od tada su u konstantnom usponu, što se tiče broja korisnika, ali i platformi na kojima možete da je igrate. Onda kada vam PC ili TV nisu dostupni, definitivno vreme možete prekratiti igranjem ove igre na svom iPhone uređaju.

Izvor: Engadget

