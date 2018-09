Sledeće ažuriranje za Windows 10 stiže u oktobru

Microsoft je zvanično najavio Windows 10 October 2018 ažuriranje, koje će doneti osveženja, te poboljšanja na preko 700 miliona uređaja koji su podržano ovim operativnim sistemom.

Naime, novi update se, kako i samo ime kaže, očekuje tokom oktobra, te bi trebalo da donese novu mogućnost za sinhronizovanje cloud servisa na različitim uređajima, tamnu temu za File Explorer, te poboljšanja za Microsoft Edge. Pored toga, Microsoft već neko vreme pokušava da sinhronizuje Windows 10 ažuriranje sa novim Office verzijama, te se očekuje da se novi Office 365 pojavi u isto vreme kada i Windows 10 October 2018 ažuriranje.

Očekuje se da kompanija novo ažuriranje završi do kraja septembra, te da ovo do Windows insajdera stigne početkom oktobra, a potom i do ostalih korisnika. Već mogu da se čuju glasine i o ažuriranju koje se očekuje u aprilu 2019. godine, a koje već ima kodno ime – 19H1, ali je još uvek rano da bi moglo da se pretpostavi koje će se opcije pojaviti u okviru tog update-a.

Izvor: The Verge

