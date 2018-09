Sledeći Business Run se 11. oktobra održava u Novom Sadu

Popularna javna manifestacija, a istovremeno i “najveći i najmasovniji tim bilding u Srbiji” se održava u Novom Sadu. Naredna “Business Run” trka će biti održana 11. oktobra. Manifestacija će nositi ime “Novi Sad Business Run 2018” i sve zainteresovane ekipe se mogu prijaviti na zvaničnom sajtu.

Sama manifestacija je počela kao Belgrade Business Run, ali je u međuvremenu evoluirala i danas objedinjuje 5 trka koje se održavaju u 5 gradova Srbije pod imenom “Serbia Business Run”. Naredna trka u dužini od 5 kilometara će se održati u Novom Sadu na Štrandu i Sunčanom Keju. Nakon trke će biti upriličena večera, a potom sledi tradicionalan koncert.

U trci učestvuju timovi kompanija sa najmanje tri člana, bez ograničenja maksimalnog broja učesnika ili pola učesnika. Svaku kompaniju predstavlja jedan kompanijski tim. Obezbeđen je i bogat startni paket, koji za svakog trkača uključuje medalju, kvalitetnu majicu za trčanje, bon za večeru i startni broj sa čipom za elektronsko merenje rezultata. Prijave traju do same trke, ali organizatori preporučuju da se timovi blagovremeno prijave do 5. oktobra kako bi sve bilo odrađeno na vreme.

Odgovori na česta pitanja se mogu pronaći u sekciji “FAQ” ili je moguće direktno pisati na mejl kontakt@serbiabusinessrun.com i dobiti sve potrebne informacije. Takođe, na raspolaganju je i kontakt telefon: +381 64 23-99-553. PC Press će takođe trčati ovu trku, sa timom od troje članova, a pride smo i medijski sponzor ove sjajne manifestacije! Vidimo se 11. oktobra u Novom Sadu!

