Sledeći svemirski let Blue Origin-a sa posadom zakazan je za 4. Avgust

Blue Origin je otkrio kada će se održati šesti let New Sheparda sa posadom. Misija NS-22 (ukupno 22. lansiranje New Sheparda) zakazana je za 4. avgust, što je dva meseca nakon prethodnog svemirskog leta. Lansiranje je u 9:30 ET. Predstojeće lansiranje New Sheparda uključuje prve egipatske i portugalske svemirske putnike.

Kompanija je nedavno objavila putnike koji će ovog puta putovati na ivicu svemira. Među njima su inženjerka Sara Sabry i preduzetnik Mário Ferreira, koji će biti prvi Egipćani i Portugalci koji će posetiti svemir. Planinarka Vanessa O’Brien će, u međuvremenu, postati prva žena koja je stigla na vrh Mont Everesta, krenula u Challenger Deep (za koju se veruje da je najdublja tačka okeana) i prešla Karmanovu liniju – granicu između Zemljine atmosfere i svemira .

Ekipu takođe čine Coby Cotton, suosnivač popularnog trik-shot i komedija YouTube kanala Dude Perfect, i izvršni direktor telekomunikacija Steve Young. Šesti putnik Clint Kelly III , koji je započeo projekat Autonomnog kopnenog vozila u Agenciji za napredna istraživanja u oblasti odbrane (DARPA) 1980-ih. Blue Origin napominje da je Kelly zaslužan za stvaranje tehnološke baze koja je utrla put modernim samovozećim vozilima.

Izvor: engadget

