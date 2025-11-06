Sledeći Xbox možda neće biti klasična konzola

Microsoft se prema najnovijim izveštajima sprema da promeni definiciju konzole.

Prema izvorima, novi uređaj bi mogao biti računar sa Windows 11 na čelu, ali sa konzolnim izgledom

Umesto zasebne konzole sa svojim operativnim sistemom, sledeći „Xbox“ bi mogao zapravo biti računar koji pokreće Windows 11 — ali sa interfejsom prilagođenim za dnevnu sobu.

Glavni nagoveštaji

Brzorastuće informacije sugerišu da uređaj koji dolazi ima hardver i softver koji više podsećaju na PC nego na tradicionalnu konzolu.

U partnerstvu sa AMD, Microsoft navodno razmatra APU (procesor + grafika) dizajn za „living-room“ uređaj koji može imati visoke performanse i napredne mogućnosti.

Ideja je da korisnik dobije konzolni doživljaj (kontroler, jednostavan interfejs, dnevna soba) ali da u pozadini bude cela PC platforma — što znači više fleksibilnosti za igre, servisne modele i ekosistem.

Šta ovo znači za igrače?

Ako Windows 11 bude osnova, korisnici bi mogli imati pristup ne samo Xbox ekskluzivama nego i PC igrama, različitim digitalnim prodavnicama i dodatnim funkcijama koje smo ranije viđali samo na PC-jima. Sa druge strane, treba napomenuti da „Windows u konzoli“ ne znači da će korisnik stalno gledati desktop i fajl-strukturus — interfejs će biti prilagođen za kontroler-pristup i plug-and-play iskustvo.

Pitanja i rizici

Još uvek nije potvrđeno da će Microsoft koristiti čist Windows 11 bez modifikacija — moguće je da će operativni sistem biti prilagođen za konzolu, sa skrivenim Windows slojevima.

Cena i pozicioniranje uređaja: komentari kažu da „premium, visokog ranga“ uređaj može značiti i kasniju, skuplju ponudu.

Ako se sve pokaže istinitim, sledeći Xbox će biti više od konzole — biće most između PC-igara i dnevne sobe. Kako Microsoft definiše premijum hardver i softver u ovom novom modelu ostaje da se vidi, ali strategija jasno pokazuje težnju ka većoj fleksibilnosti i zajedničkoj platformi.

Izvor: Xda-developers