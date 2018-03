Slikajte oblake za NASA istraživanje

NASA je prošle sedmice najavila da traži ljubitelje neba i oblaka kako bi im pomogli oko projekta. Šest instrumenata koji su u orbiti čine NASA Clouds and Earth’s Radiant Energy System (CERES) projekat i koriste se za proučavanje Zemljine klime i uloge oblaka u klimatskim promenama. Ali ponekad je teško ovim instrumentima da razlikuju oblake od drugih stvari. Na primer, NASA kaže da se tanki, perjasto-pramenasti oblaci cirusi i sneg mogu lako pomešati jer su hladni i svetli. Razlikovanje postaje još teže kada se ti oblaci nalaze malo iznad onih koji nose sneg, a tu mogu da pomognu građani naučnici.

NASA traži ljude koji žele da fotografišu oblake, a zatim da ih dele kroz aplikaciju GLOBE Observer. Možete da pošaljete do deset fotografija dnevno sve do 15. aprila. Ovo je posebno važno vreme za projekat, jer se godišnje doba menja, što znači da se i oblaci menjaju. A najnoviji dodatak timu CERES-a je satelit koji je lansiran u novembru i počinje sa merenjem u januaru. Ako uspete da uhvatite fotografiju na kojoj CERES sateliti prolaze iznad vas, NASA može da uporedi slike koje je napravio instrument sa vašim slikama snimljenim sa Zemlje i da potvrdi da ono što je satelit primetio kao oblak zaista to i jeste. “Gledajući u ono što je posmatrač snimio kao oblake i gledajući na njihova zapažanja sa tla, stvarno nam pomaže da bolje razumemo slike koje nam pruža satelit”, izjavila je Marile Colon Robles, šef NASA GLOBE cloud tima.

O tome kako da učestvujete i kako da znate pravi trenutak kada satelit prolazi iznad vas kako biste fotografisali možete saznati ovde. Ako uspete da uhvatite fotografiju baš kada je satelit iznad vas, NASA će vam poslati e-mail u roku od jedne nedelje od kada ste im dostavili fotografiju, koji vam uporedo prikazuje vašu fotografiju kao i satelit. Ako vas interesuje možete pogledati nekoliko saveta kako da posmatrate oblake ovde.

Izvor: Engadget

