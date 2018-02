Slušalice za drugačiji muzički doživljaj

Kad je Samsung prošle godine predstavio prve IconX slušalice, zasmetalo nam je ograničenje baterije na svega sat i po do dva. Korejci su rešili da se ponovo okušaju i pred nama je naslednik istog imena, uz dodatu 2018. godinu.

IconX 2018 slušalice dolaze u crnoj, sivoj ili roze boji. Format je ostao isti – dve odvojene slušalice koje su međusobno sinhronizovane, a povezane su s telefonom putem BT veze. Stižu u kutiji koja istovremeno „hrani“ obe slušalice. Tu je naravno i punjač, a slušalice moraju da budu u kutiji pri prvom povezivanju. Radiće sa svakim telefonom, bez obzira na operativni sistem, ali ako hoćete napredne funkcije, morate da instalirate aplikaciju Samsung Gear koja postoji samo za Android.

Za razliku od prošlog modela, nema optičkog pulsmetra, ali zadržana su 4 GB interne memorije, pa možete snimiti muziku i koristiti IconX bez potrebe za telefonom. Obe slušalice imaju površinu osetljivu na dodir, te morate naučiti komande: jedan dodir – Play/Stop, dupli dodir – sledeća pesma / kontrola poziva.

IconX imaju ugrađen akcelerometar kako bi mogle da se koriste za praćenje šetnje ili trčanja, a podaci su dostupni isključivo u aplikaciji S Health. Aktivnost se pokreće iz glasovnog menija slušalica, do kojeg se dolazi uz duži pritisak na kontrolnu površinu.

Kvalitet zvuka veoma je dobar, a posebna pohvala ide tome što nema bilo kakvih prekida bežične konekcije. Izostavljajući optički pulsmetar i uvodeći razne optimizacije, Samsung je uspeo da izvuče četiri do pet sati strimovanja s telefona, tj. šest do sedam sati za slušanje snimljene muzike. Ukoliko se koristi opcija za praćenje aktivnosti, to vreme skratiće se otprilike za jedan sat, ali odlično je to što se za 10 minuta punjenja obezbeđuje sat vremena rada slušalica.

Branko Lukić

(Objavljeno u PC#250)

