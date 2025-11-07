Smrt pleše, heroji jure zlato – dve besplatne igre koje ne smeš da propustiš

Epic Games Store svake nedelje poklanja video igre, a sada su to Felix The Reaper i Idle Champions of the Forgotten Realms. Zainteresovani mogu besplatno da ih preuzmu sve do 13. novembra u 17 časova, kada nas očekuje neki novi naslov (možda i više).

Igra Felix the Reaper prati jednog neobičnog kosača po imenu Feliks, koji radi za Ministarstvo smrti. On je prilično nov u tom poslu i obožava da pleše dok radi – što mu, razumljivo, donosi mnogo poprekih pogleda u kancelariji. U prelepo animiranoj, ručno crtanoj uvodnoj sekvenci saznajemo da Feliks ne kosi duše samo iz ličnog zadovoljstva. On je beznadežno zaljubljen u zanosnu ženu po imenu Beti, koja, ironično, radi za Ministarstvo života. Naš šarmantni kosač nada se da će, radeći za Ministarstvo smrti, jednoga dana ukrstiti puteve s njom – i započeti predivnu, besmrtnu ljubavnu priču.

Idle Champions of the Forgotten Realms je igra inspirisana svetom Dungeons & Dragons, koju je razvila kompanija Codename Entertainment. Počinje sa poznatim herojem Bruenorom Battlehammerom, jednim od najčuvenijih junaka iz Forgotten Realms sveta. Igrači formiraju družinu legendarnih heroja i šalju ih u automatske avanture kroz najpoznatije kampanjske postavke D&D univerzuma. Družina se automatski kreće kroz niz nivoa, koristeći napade, čini i posebne sposobnosti kako bi savladala sve snažnije neprijatelje. Kako neprijatelji padaju, iza njih ostaje zlato, osnovni resurs potreban za kupovinu i unapređivanje likova.

Oni koji vole kosače i Dungeons & Dragons će se sigurno obradovati, a odlične ocene obećavaju nezaboravno iskustvo. Epic garantuje zabavu, pa su igre potpuno besplatne – Felix The Reaper inače košta oko 9 evra, a Idle Champions of the Forgotten Realms je i inače besplatna.