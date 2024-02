Snap otpušta 10 odsto svojih radnika

Oko 540 ljudi će dobiti otkaz.

Kompanija je prijavila ukupan broj od 5.367 zaposlenih

Snap, matična kompanija Snapchat-a, otpušta 10 odsto svojih radnika, prema izjavama portparola kompanije. Kompanija je prijavila ukupan broj od 5.367 zaposlenih krajem trećeg kvartala 2023. godine. Shodno tome otpuštanja će uticati na oko 540 ljudi.

Snap naveo da će otpuštanja “najbolje pozicionirati posao kako bi se sproveli najviši prioriteti”. Zatim će se osigurati “kapacitet za inkrementalne investicije” tokom određenog vremena. Kompanija navodi da su otpuštanja neophodna kako bi se “smanjila hijerarhija i promovisala saradnju uživo.” Nijedna od tih rečenica zapravo ništa ne znači. Sve bi moglo da se svede na “korporativno restrukturiranje”.

Snap je naveo u izveštaju da će obezbediti pakete otpremnine za zaposlene koji su pogođeni, ali nema specifičnih informacija o detaljima tih paketa. Portparol kompanije je potvrdio “fokus na podršku odlazećim članovima tima.”

Ova otpuštanja se dešavaju pre nego što je Snap zakazao izveštaj o finansijskim rezultatima za četvrti kvartal 2023.godine. Kompanija je zapravo prilično dobro prošla u trećem kvartalu, nadmašujući očekivanja analitičara za oko pet odsto.

Ako se izveštaj o zaradi pokaže kao loš, to će donekle opravdati zašto su ova otpuštanja neophodna. Sa druge strane, ako je bolji od očekivanog, Snap možda najavljuje ova otpuštanja sada kako bi izbegao da to uradi nakon kvartala finansijskih dobitaka. Niko ne voli da vidi da velika kompanija masovno smanjuje broj svojih zaposlenih nakon objavljivanja dobre zarade. Snap je naveo da je kompanija u “tihoj fazi” do izveštaja o finansijskim rezultatima za četvrti kvartal.

U novembru, Snap je otpustio 20 menadžera proizvoda. Međutim, sva ova otpuštanja su bleda u poređenju sa masovnim otpuštanjima koje je kompanija sprovela 2022. godine, kada je eliminisaala preko 1.300 zaposlenih.

Izvor: Engadget

