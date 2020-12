Snapchat izdaje Bitmoji Paint

Snapchat dobija novu originalnu igru pod nazivom Bitmoji Paint. Kao što samo ime govori, igra uključuje Bitmoji – simpatično prilagodljive avatare – i slikanje.

Snapu je ovo druga originalna igra

To je drugi naslov Snap Inc. iz njegovog internog studija za igre, koji je počeo da pravi igre prošle godine. Bitmoji Paint postavlja igrače na gigantsku, pikseliranu mrežu i omogućava im da te kvadrate slikaju kao zajedničko platno. Umanjite i dobićete pixel art. Tamo ćete stići pritiskom na ikonu rakete ili pretragom; prvo što ćete videti su plutajuća ostrva u svemiru, a to su različiti serveri kojima se možete pridružiti sa stotinama drugih igrača.

Postoje tri načina – premeštanje, slikanje i mapiranje – a korisnici takođe mogu da komuniciraju sa drugim igračima širom sveta koristeći stock emotes. U meniju igara Snap-a postoji i voice chat funkcija, tako da možete razgovarati sa prijateljima dok pišete. Što se tiče moderiranja, igrači ne mogu jedni drugima da vide Snap ID-ove ako već nisu prijatelji, a kompanija je naglasila da će pružiti lak pristup alatima za izveštavanje. Snap je koristio igre i jedinstvene filtere da privuče ljude u svoju aplikaciju i izdvoji se od konkurenata kao što su TikTok i Instagram. Njegova nedavna anime lens postala je viralna izvan aplikacije i korišćena je 3 milijarde puta u prvoj nedelji.

