PC Press specijal - Bezbednost 2025
PCPress.rs Image
News 

Snapchat nudi svoji prvi AI Lens

Marija Ljevnaic

Snapchat u Americi nudi besplatno Imagine Lens.

PCPress.rs Image

Snapchat je uveo svoj prvi AI Lens za generisanje slika svim korisnicima u Americi besplatno. Lens je prvobitno pokrenut u septembru ali samo za pretplatnike. Sa Lensom, korisnici mogu da uređuju svoje snimke koristeći prilagođene šeme ili da ganerišu svoje.

Bizit 2025

Korisnik može da traži od aplikacije da ga transformiše u vanzemaljca ili mrzovoljnu mačku. Kompanija ukazuje da ova aplikacija može da se koristi za ideje za kostime za Noć veštica ili da ponovo zamislite svog prijatelja u nekom novom izdanju.

Rezultati se mogu deliti sa prijateljima ili da se objave na priči a moguće je deliti i van aplikacije.

Do sada je Snapchatov AI Lens bio dostupan samo pretplatnicima Lens+ i Snapchat Platinum. Ali sa zbog sve većeg pritiska od konkurencije, aplikacija je rešila da ovu funkciju učini dostupnijom.

Izvor: techcrunch.com

Facebook komentari:
Tagovi: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *