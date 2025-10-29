Snapchat nudi svoji prvi AI Lens

Snapchat u Americi nudi besplatno Imagine Lens.

Snapchat je uveo svoj prvi AI Lens za generisanje slika svim korisnicima u Americi besplatno. Lens je prvobitno pokrenut u septembru ali samo za pretplatnike. Sa Lensom, korisnici mogu da uređuju svoje snimke koristeći prilagođene šeme ili da ganerišu svoje.

Korisnik može da traži od aplikacije da ga transformiše u vanzemaljca ili mrzovoljnu mačku. Kompanija ukazuje da ova aplikacija može da se koristi za ideje za kostime za Noć veštica ili da ponovo zamislite svog prijatelja u nekom novom izdanju.

Rezultati se mogu deliti sa prijateljima ili da se objave na priči a moguće je deliti i van aplikacije.

Do sada je Snapchatov AI Lens bio dostupan samo pretplatnicima Lens+ i Snapchat Platinum. Ali sa zbog sve većeg pritiska od konkurencije, aplikacija je rešila da ovu funkciju učini dostupnijom.

Izvor: techcrunch.com