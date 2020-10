Snapchat u trci sa TikTokom i Instagramom

Snap ispunjava svoje obećanje da će omogućiti muziku na Snapchat-u. Na taj način nastavlja da se još više takmiči sa TikTokom i Instagramom. Kompanija je danas najavila da će korisnici iOS-a širom sveta moći da uključuju popularnu muziku u svoje snimke.

Svim korisnicima iOS-a omogućemo da ubace muziku u snimke

Snap ispunjava svoje obećanje da će omogućiti muziku na Snapchat-u. Na taj način nastavlja da se još više takmiči sa TikTokom i Instagramom. Kompanija je danas najavila da će korisnici iOS-a širom sveta moći da uključuju popularnu muziku u svoje snimke. Već je predstavio tu funkciju korisnicima na Novom Zelandu i Australiji, a nova funkcija će biti dostupna u više regiona ove jeseni. Snap ne pominje kada bi ovu novost mogli dobiti korisnici Android uređaja. Kompanija takođe kaže da će testirati omogućavanje korisnicima da prave sopstvene zvukove, a ta karakteristika će se primeniti globalno u narednim mesecima.

Snap i dalje neće imati feed poput TikTok-a koji korisnicima nameće viralni muzički sadržaj, poput plesova ili meme-a, i umesto toga fokusiran je na svoja partnerstva sa velikim izdavačima. Ako osoba dobije snimak sa zvukovima, može da uradi swipe up da bi pogledala omot albuma, naslov pesme i ime izvođača. Takođe mogu da dodirne link „Play This Song “ da bi preslušao celu pesmu na drugim streaming platformama, uključujući Spotify, Apple Music i SoundCloud. Snap ne kaže koliko je velik njegov muzički katalog, osim što ga naziva „ robust and curated “. Takođe se kaže da su u ugovorima o licenciranju obrađene numere iz grupe Warner Music Group, Universal Music Publishing Group, Warner Chappell Music, BMG Music Publishing i drugih.

Sve u svemu, Snap kasni sa uvođenjem muzike na svoju platformu. Instagram je predstavio muzičke stikere za Stories u 2019. godini, a u avgustu je predstavio svog direktnog konkurenta TikToku, Reels. U međuvremenu, TikTok je nastavio da dobija na snazi sa lojalnom bazom Snapa za tinejdžere i mlade odrasle korisnike, što znači da bi Snap mogao izgubiti prednost ako ovi korisnici ostanu privrženi TikTok-u umesto da proveravaju ili postavljaju na Snapchat. Snap je morao da uvede muziku na svoju platformu kako bi išao u korak sa konkurentima i ostao relevantan, čak i ako samo iOS korisnici prvo imaju pristup.

Izvor: Theverge

