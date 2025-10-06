Snapchat uvodi ograničenje memorije i plaćene planove za čuvanje sadržaja

Kompanija Snap uvodi novo ograničenje za Memories funkciju na Snapchatu, prvi put predstavljenu 2016. godine. Do sada su korisnici sačuvali više od jedne trilione uspomena na platformi, ali ubuduće će korisnici koji premaše 5GB memorije morati da pređu na plaćene planove skladištenja.

Novi planovi skladištenja

Prema zvaničnom saopštenju, uvodni plan pod nazivom Memories Storage Plan nudi do 100GB memorije za 1,99 dolara mesečno.

Snapchat+ pretplatnici (3,99 dolara mesečno) dobijaju do 250GB prostora ,

(3,99 dolara mesečno) dobijaju do , dok Platinum korisnici, sa pretplatom od 15,99 dolara, dobijaju čak 5TB prostora za skladištenje.

Snap navodi da „velika većina“ korisnika neće primetiti promene, jer se nalazi daleko ispod limita od 5GB.

Olakšice za prelazni period

Za one koji čuvaju hiljade Snaps-a i koji već premašuju postavljeno ograničenje, kompanija će obezbediti godišnju privremenu memoriju kako bi prelaz na plaćene planove bio što lakši.

Ovo je najnoviji dodatak Snap-ove politike uvođenja premium opcija. Prethodno je predstavljena i pretplata Lens+, koja košta 9 dolara mesečno i donosi ekskluzivne filtere i funkcije. Novi modeli jasno pokazuju da Snap sve više računa na pretplatničke servise kao izvor prihoda.

Izvor: Engadget