Snapdragon 480 najavljuje talas pristupačnih 5G telefona

Qualcomm je i zvanično najavio Snapdragon 480 – najnoviji procesor sa 5G mogućnostima i prvi iz Snapdragon 4 serije koji će omogućavati rad budžetskih Android 5G telefona. Radi se o uređajima koji bi trebalo da imaju pristupačnije cene od svih dosadašnjih Qualcomm 5G projekata.

Novi Snapdragon je testiran još na događaju IFA 2020, ali poslednja najava donosi prve prave detalje o procesoru. Tako se saznalo da Snapdragon 480 ima integrisani Snapdragon X51 modem sa podrškom za mmWave i sub-6GHz mreže. Ovaj potez bi mogao da bude jedan od najvažnijih koraka u nastojanju da 5G mreža postane pristupačnija, te što pre stigne do velikog broja korisnika širom sveta.

Većina 5G telefona trenutno košta više od 500 dolara, te je tehnologija dostupna samo u okviru premijum uređaja. Snapdragon 4 serija bi to mogla da promeni, budući da Qualcomm radi na tome da proizvođači 5G tehnologiju mogu da uključe i u svoje budžetske proizvode koji koštaju od 125 do 200 dolara. To znači da bi 2021. mogla da postane godina pristupačnih 5G telefona, a zahvaljujući Snapdragon 480 procesoru.

Snapdragon 480 nije zanimljiva samo zbog 5G tehnologije, već se radi o proizvodu koji će značajno poboljšati performanse uređaja na kojima se bude našao.

Izvor: The Verge

Podelite s prijateljima

Tweet