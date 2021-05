Snapdragon 870 5G donosi revoluciju u svet telefona

Smartfoni nastavljaju da donose sve više i više snage, a Qualcomm-ov najnoviji Snapdagon 870 5G procesor bi mogao da odigra veoma važnu ulogu u narednoj generaciji mobilne revolucije. Kao i ranije generacije najmoćnijih Snapdragon procesora, i nova generacija donosi bolju konektivnost, više snage i fokus ka donošenju svih opcija desktop računara na mobilne uređaje.

Dug put do realizacije omni-gedžeta

Od predstavljanja prvih Android telefona, mobilni uređaji su prešli ogroman put i od nuđenja osnovnih servisa i funkcija, danas su postali neizostavni deo svakog segmenta naših života. Proste aplikacije poput digitrona, kalendara i fotografije očajnog kvaliteta su zamenjene značajno naprednijim elementima kao što su 3D igre, editovanje fotografija, pa čak i objektivima koji mogu da pariraju onim u profesionalnim kamerama.

Svaka nova generacija Snapdragon procesora bila je sve bolje i bolje optimizovana, a 870 5G sada praktično omogućava desktop gejming iskustvo na jednom mobilnom telefonu. Unapređeni Kryo 585 CPU nalazi se u samom centru novog Qualcomm procesora sa brzinama jezgra koje idu do 3.2Ghz – što je ujedno i najveća brzina trenutno dostupna na jednom smartfonu. Ove brzine doprinose tome da Snapdragon 870 5G bez problema može da izađe na kraj sa svim opterećenjima koja pred njega stavite, i to bez ikakvih usporavanja telefona.

Kryo 585 ima i veoma veliku ulogu kada su u pitanju najnovije igre, koje će sasvim sigurno odlično iskoristiti povećane clock brzine procesora, ali i Adreno 650 GPU. Možda najveća razlika, u poređenju sa ranijim Snapdragon čipovima, jeste mogućnost apdejtovanja grafičkih drajvera – što će pomoći u rešavanju problema sa performansama, ako se oni ikada pojave, bez potrebe za kompletnim apdejtom operativnog sistema. U Qualcommm-u tvrde da 870 5G procesor podržava renderovanje desktop kvaliteta i hiper-realističnu grafiku, i to bez ikakvog seckanja.

Unapređenja na svim poljima

Velika unapređenja nas očekuju i na polju fotografije, jer Snapdragon 870 5G procesor podržava fotografije do 200 megapiksela i 8K snimanje videa (30 FPS). Sa ovakvim fotografijama, čini se da će za mnoge vlasnike smartfona, posebne kamere, vrlo brzo postati stvar prošlosti. Iako je u pitanju nov procesor, on već sada može da se nađe u mobilnim telefonima, i to ne samo onim skupim, već i u znatno pristupačnijim modelima kao što je Motorola g100. Motorola je otišla korak dalje u svojoj misiji da demokratizuje tehnologiju i ponudi je svima po znatno pristupačnijoj ceni, opremajući ovaj model najnovijim i najmoćnijim Snapdragon 870 procesorom.

Motorola g100 ne samo da nudi 5G, već je i jedan od prvih telefona na svetu koji koristi najnoviju Snapdragon 870 5G platformu, a sasvim siguno među prvima u srednjoj klasi koji daje neverovatno brzi internet i vrtoglave performanse. Strimovanje i preuzimanje sa interneta sada je brže nego ikada, a zastajkivanje je stvar prošlosti sa kamerom koja se aktivira istog trenutka kada je pokrenete, ultra-brzim otvaranjem aplikacija i bezgraničnim mogućnostima za multitasking.

Sa 8GB memorije najnovije generacije, 128GB ugrađenog prostora za skladištenje podataka i mogućnošću da se on proširi za 1TB dodavanjem microSD kartice, ovaj model korisnicima nudi dovoljno prostora za sve njihove potrebe, kao i procesorsku snagu koja se stara da sve radi glatko iz dana u dan. Kako bi na najbolji način ispratila moćan procesor, Motorola se odlučila za bateriju kapaciteta 5.000mAh koja pruža preko 40 sati korišćenja bez potrebe za dodatnim punjenjem.

64MP sistem kamera na Motorola g100 smartfonu opremljen je svim hardverskim i softverskim rešenjima potrebnim za zapanjujuće fotografije. Glavni senzor rezolucije 64MP sa Quad Pixel tehnologijom za 4x veću osetljivost u uslovima slabijeg osvetljenja i 16MP prednja kamera savršeni su za slikanje svakodnevnih trenutaka uz oštre detalje.

Motorola je razvila Ready For, novu platformu koja pojačava sve sposobnosti telefona i diže ih na potpouno nov nivo. Sada je moguće prebaciti igre sa telefona na veliki ekran za dodatni nalet adrenalina. Pored igara, moguće je koristiti aplikacije na displeju monitora i obezbediti više prostora za igru i posao.

Koristeći moćan Snapdragon 870 5G procesor, Motorola g100 pokazuje na koje sve načine tehnologija može da nam olakša i unapredi život nudeći nam veće brzine, brži internet i desktop kvalitet na jednom smartfonu. Zato Snapdragon 870 5G predstavlja veliki iskorak i sprema naše mobilne uređaje za svet sutrašnjice.

