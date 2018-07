Snažna podrška inovativnim preduzetnicima

Startap zajednica u Srbiji nedavno je dobila značajnu podršku od jedne od najvrednijih tehnoloških kompanija na svetu. Google je izabrao organizaciju Startit za svog prvog evropskog partnera u realizaciji Launchpad programa namenjenog tehnološkim preduzetnicima.

Domaća kompanija Telekom Srbija se 2016. godine udružila upravo sa Startit‑om kako bi zajednički, kroz raznovrsne edukativne programe, podržali tehnološke preduzetnike. Jedan od tih programa jeste i nedavno završeni drugi ciklus mts startap ubrzanja. O tome kakva su njihova iskustva i dalji planovi na tom polju, razgovarali smo s Milanom Simićem, izvršnim direktorom Telekoma Srbija za IT podršku i ICT servise.

Kako ste odlučili da se, kao predstavnici industrije na koju je značajno uticala pojava startapa, priključite tom ekosistemu i počnete da podržavate tuđe inovacije?

To je pitanje na koje odgovaram više puta godišnje na startap događajima i s vremenom proširujem odgovor. Kada su se telekomunikacione kompanije osvestile od „razmrdavanja“ pokrenutog novom konkurencijom, shvatile su da postoje brojne mogućnosti za saradnju sa startapima. Krenuli smo od razlika da bismo definisali polja saradnje. Tehnološki preduzetnici razmišljaju gotovo isključivo o globalnim biznisima i svesni su da bez ogromnog rizika i posvećenosti to nije moguće izvesti. Tome pristupaju kao životnom stilu, jer za njih to nije samo posao, i stalno su okrenuti ka sticanju novih znanja, ka novim tehnologijama i inovativnim poslovnim modelima. Razvoj proizvoda zasnivaju na kraćim ciklusima, pa su unapred spremni na promenu same njegove suštine. Setimo se, Instagram je počeo kao aplikacija za geotagovanje, a postao je društvena mreža za brzo deljenje fotografija. Svi oni dele isti san: da postanu novi Instagram ili Airbnb, ali i dalje 90 odsto njih propadne u prvoj godini postojanja. S druge strane, korporacije su fokusirane na profit i svi poslovni procesi vrte se oko tog cilja, a imaju i stalan pristup investicijama. Startape muče druge brige: da li u nekom trenutku da zaposle dva nova inženjera ili da produže marketinšku kampanju za dva meseca, što su odluke od kojih može da zavisi ceo njihov biznis.

Pomenuli ste polja saradnje. Šta kompanije poput Telekoma Srbija mogu da ponude startapima? U okviru mts startap ubrzanja pomažete one u ranoj fazi, bez uzimanja učešća u njihovoj kompaniji.

Saradnja može biti raznovrsna i prilagodljiva, u zavisnosti od slučaja do slučaja. Često se prave partnerstva po principu podele prihoda, u koja startapi ulažu inovativnu ideju, a kompanije poznavanje tržišta, prodajne kanale, širu ekspertizu u nekoj oblasti i mogućnost bržeg skaliranja proizvoda. Svaki dan čujemo da je neka kompanija kupila učešće ili preuzela neki perspektivni startap, neretko i kada imaju samo prototip proizvoda. Automobilski gigant GM izdvojio je više od milijardu dolara za Cruise Automative, kompaniju za autonomno upravljanje vozilima sa 30 zaposlenih koja u trenutku preuzimanja nije ni izbacila proizvod na tržište. Verujemo da je ulaganje u ovaj ekosistem izuzetno važno za razvoj kako naše industrije, tako i svih ostalih sektora, koji će pre ili kasnije biti zahvaćeni digitalnom transformacijom. Ulaganje u tržište na ovakav način ima pozitivan efekat za sve aktere u ekosistemu, na male timove, na srednja preduzeća, na manje organizacije kao i na velike institucije, na poslovne procese, razvoj ljudskog kapitala i, možda najvažnije, na proces edukacije. To je ujedno bio i jedan od glavnih motiva kada smo ulazili u saradnju sa Startit‑om, a potom i kada smo zajednički organizovali program podrške za mlade tehnološke preduzetnike.

Koliki je značaj podrške edukativnim programima na različitim nivoima u tom procesu?

Telekom Srbija nije odjednom uvideo da kao nacionalni operator ima veću obavezu da podrži male timove koji inoviraju u ICT industriji. Godinama naša kompanija podstiče preduzetništvo i pruža podršku programima za unapređenje edukacije, pre svega kroz praktičnu primenu znanja. Samo neki od primera jesu dugoročno partnerstvo sa udruženjem koje organizuje takmičenja srednjoškolaca u preduzetništvu, dok od 2011. sami organizujemo konkurs za srednjoškolce u pravljenju mobilnih aplikacija. Verujemo da je obrazovanje ključna oblast u koju kao društvo moramo da ulažemo kako bismo u narednim decenijama bili nacija koja će ravnopravno učestvovati u oblikovanju privrednih tokova. U tom kontekstu, delimo uverenje drugih partnera iz Inicijative digitalna Srbija da moramo iskoristiti sve potencijale koji su nam na raspolaganju kako bi naša zemlja iz četvrte industrijske revolucije izašla kao jedna od prosperitetnijih. Obrazovanje koje može da prati ovako dinamičan tempo promena u svakoj oblasti ljudskog delovanja, osnovni je preduslov da se to i desi.

Kakvi su dalji planovi vaše kompanije kada je reč o saradnji sa startapima?

Ono što se trenutno odvija jeste intenzivna razmena zasnovana na principima otvorenosti i kolaboracije. Protekli period protekao je u međusobnom upoznavanju i učenju, u kojem je saradnja sa Startit‑om imala ulogu važnog katalizatora. U njihovom centru susreću se svi akteri u tom ekosistemu. Nastojimo da naučeno postepeno usvajamo i da primenjujemo ono što je moguće u velikim sistemima. Ako pogledamo svetske primere, operatori poput Deutsche Telekom‑a imaju akceleratore u gradovima koji su se izdvojili po preduzetničkom duhu i stručnjacima spremnim da podignu tehnološki biznis. Da ponovim, operatori su već bili u središtu pometnje izazvane brzim rastom digitalnih proizvoda i sada tu svoju centralnu poziciju žele da iskoriste mnogo bolje. Mobilnost, cloud, konektivnost, Big Data, IoT pojmovi su koji su se najpre vezivali za telekomunikacione operatore i upravo oni su osnova svakog tehnološkog biznisa koji teži da se nametne na tržištu. Zato je naša želja da objedinimo najbolja iskustva iz ova dva sveta, tako da postanemo učesnici u procesu kreiranja inovativnih rešenja za naše korisnike, u procesu formiranja digitalnih servisa koji jesu naša core delatnost. Pažljivo ispitujemo različite koncepte startap akceleratora, od specijalizovanih za jednu oblast, do onih koji su više fokusirani na pružanje mentorstva, skaliranje, pripremu za izlazak na veća tržišta. Bliži smo tome da se usredsredimo na jednu oblast, kao što je IoT, u kojoj već imamo solidnu ekspertizu i partnerski potencijal za zajednički razvoj inovativnih rešenja. Poslovanje u novonastalom okruženju nezamislivo je bez preuzimanja rizika. To je jedna od važnih lekcija uspešnih startapa koji su se odvažili da krenu u nepoznato. Podelimo li rizik na pravi način i ako uspemo da pojedinačne prednosti iskoristimo za dostizanje zajedničkog cilja, moći ćemo zajedno da se otisnemo u osvajanje neistraženih digitalnih obala.

Milan Simić – Na poziciji izvršnog direktora Telekoma Srbija odgovornog za planiranje, razvoj i upravljanje IT infrastrukturom, platformama i ICT servisima nalazi se od 2012. godine. Profesionalno iskustvo sticao je prethodno u UVTC Švedska, Timepiece Portugal i Agena Srbija na različitim pozicijama vezanim za OSS/BSS platforme. Kao nezavisni konsultant učestvovao na IT projektima u zemljama Severne Amerike, Latinske Amerike i EU. Završio je MBA studije na Univerzitetu u Šefildu.

(Objavljeno u PC#255)

