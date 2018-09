Soba s pogledom na Zemlju: Perspektive svemirskog turizma

O svemirskom turizmu govori se već godinama, ali jedino što se dosad ostvarilo jesu preskupa putovanja do Međunarodne svemirske stanice. Pravi svemirski turizam bi, ipak, konačno mogao postati stvarnost. Osim atraktivnih svemirskih letova, u ponudi će biti i hoteli. Očekuje se da će prvi svemirski hoteli biti lansirani u orbitu 2021, a da će svemirske turiste moći da ugoste od 2022. godine.

Plan izgradnje svemirskih hotela oslanja se na rastući broj multimilionera širom sveta. Trenutno cena putovanja do Međunarodne svemirske stanice iznosi oko 20 miliona dolara. Projekti novih svemirskih hotela najavljuju pristupačniju cenu, ali će se ona svakako meriti milionima dolara. Zbog toga će se među potencijalnim svemirskim turistima naći samo bogataši. Procenjuje se da će do 2021. više od 43.000 ljudi u svetu imati bogatstvo koje premašuje 30 miliona dolara. Da bi svemirski hoteli bili ekonomični, dovoljno je da samo manje od jednog procenta od očekivanog broja multimilionera reši da boravi u njima.

Još pre desetak godina bilo je najavljenih planova za lansiranje svemirskih hotela. U tom cilju, 2007. je pokrenut Galactic Suite Project. U osmišljavanju programa učestvovali su brojni naučnici iz Španije i Amerike, a potencijalni investitori bili su iz Japana i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Ukupna ulaganja procenjena su na četiri milijarde dolara. Počelo se i s rezervacijom mesta u hotelu i do 2008. bilo je 38 potencijalnih putnika na listi čekanja. Nažalost, na tome se sve i završilo. Planovi nisu realizovani, a sadržaj na Web sajtu kompanije nije ažuriran od 2014. godine.

To svakako nije prvi projekat svemirskog hotelskog turizma koji je propao. Ipak, u poslednjih nekoliko godina usledili su novi projekti, koji su brže napredovali. Za taj napredak zaslužne su privatne kompanije, kao što su SpaceX, Orbital ATK, Blue Origin i mnoge druge. Najnoviji projekti su Aurora Station (svemirski hotel koji je osmislila startap kompanija Orion Span) i svemirski hotel ruske svemirske agencije Roskosmos. Oba hotela trebalo bi da se lansiraju u 2021, a da ugoste putnike 2022. godine.

Aurora Station

Zadivljujući pogled na planetu Zemlju i niz drugih atraktivnosti biće ponuđeni svemirskim turistima u hotelu kompanije Orion Span. Aranžman za turiste obuhvata let u svemir (do hotela i nazad), kao i boravak u hotelu u trajanju od 12 dana. Gostima će biti ponuđene sve pogodnosti luksuznog hotela, a uz to će doživeti 16 izlazaka i zalazaka Sunca u jednom danu, iskusiti nultu gravitaciju, u potpunosti se upoznati sa životom astronauta… Za sve to vreme moći će brzim Internetom da komuniciraju s porodicom i prijateljima na Zemlji… i da kače selfije na Instagram.

Startap kompanija Orion Span izgradiće stanicu Aurora Station (satelitski modul) u svom postrojenju u Hjustonu. Postrojenje je u fazi konstrukcije i biće završeno u narednih nekoliko meseci, kako je na samitu Space 2.0 (održanom u aprilu ove godine u Kaliforniji) izjavio Frank Bunger, osnivač i direktor Orion Span-a. Po njemu, sam hotel je modul koji u principu nije komplikovan. Kad se nađe u orbiti, ništa dodatno mu nije potrebno. Najkomplikovaniji deo procesa jeste njegovo lansiranje u svemir.

Orion Span planira da prvi Aurora Station hotel podigne 2021. u nisku Zemljinoj orbiti – 322 km iznad Zemlje. To je malo niže od pozicije Međunarodne svemirske stanice koja je na 408 km. Svemirski hotel biće 13,3m dugačak i 4,3m širok. Njegovoj atraktivnosti doprinose prozori, kojih ima više nego na brodovima do sada lansiranim u orbitu.

Turizam i samoodržive zajednice

U hotelu Aurora Station moći će istovremeno da budu smeštena samo četiri putnika i dva člana posade. Procenjena cena aranžmana je 9,5 miliona dolara i obuhvata tromesečni program obuke za boravak u svemiru. Obuka će se obavljati u Hjustonu. Depozit za rezervaciju mesta je 80.000 dolara, uz moguć povraćaj novca ukoliko potencijalni putnik odustane ili planovi sa organizacijom aranžmana ne budu mogli da budu realizovani onako kako je planirano.

Nakon objavljivanja mogućnosti rezervacije, u prva 72 sata prodati su aranžmani za četiri meseca. Krajem juna kompanija je objavila i mogućnost plaćanja odgovarajućeg iznosa u digitalnim kriptovalutama Bitcoin, Ethereum, Bitcoin cash i Litecoin. U tom trenutku bilo je prijavljeno više od 26 rezervacija (Severna i Južna Amerika, Evropa, Bliski Istok…). U julu je napravljen i novi korak koji će pomoći da kvalitet boravka i usluga bude što bolji. Naime, kompaniji se pridružio lider virtuelne realnosti David Gull, koji će pomoći da se pri izradi modula ostvari visoka vernost prototipova u virtuelnoj i proširenoj realnosti.

Osim turizma, projekat Aurora Station osmišljen je i u nameri da se izgrade samoodržive zajednice u svemiru. Frank Bunger ističe da je cilj kompanije da proširi Aurora Station s jednog modula na više njih, s različitim potencijalima korišćenja. Ukoliko interesovanje bude veliko, ljudi će moći da iznajme ili kupe prostor pa da, ako žele, žive tamo.

Ruski svemirski hotel

Otprilike u isto vreme i Rusija će ponuditi svemirski turizam u hotelu sa pet zvezdica. Ruska svemirska agencija Roskosmos ponudiće na Međunarodnoj svemirskoj stanici luksuzni orbitalni apartman s privatnim kabinama i velikim prozorima, objektima za ličnu higijenu, opremom za vežbanje, pristupom Internetu…

U hotelu će biti obezbeđeni normalni uslovi za život. Putnici će moći da posmatraju sve što se oko njih dešava, pa će čak u pratnji profesionalnog astronauta moći i da izađu u svemirsku šetnju. Ukupan aranžman trajaće nedelju do dve. Cena je 40 miliona dolara po osobi, a odlazak u šetnju i produženi boravak u hotelu do mesec dana koštaće dodatnih 20 miliona.

Procenjuje se da će gradnja hotela koštati između 229 i 446 miliona dolara. Modul će biti 15,5 m dug i 20 tona težak, s 92 kubna metra korisnog prostora. U njega će stati četiri odeljka za spavanje (po dva metra kubna), kao i dve medicinske i higijenske stanice iste veličine. Svaka privatna soba imaće brodski prozor prečnika 228 mm, dok će salon imati veliki prozor prečnika 426 mm.

Do hotela će se stizati ruskom raketom Sojuz. Spoljni izgled modula podseća na naučni satelitski modul NEM-1 koji Rusi grade za Međunarodnu svemirsku stanicu. Novi NEM modul (NEM-2) finansiraće se kombinacijom javnih i privatnih investicija i biće namenjen turistima. Na taj način bi se sredstva uložena u izgradnju mogla vratiti.

Svemirski hoteli na naduvavanje

Kompanija Bigelow Aerospace, sa sedištem u Las Vegasu, koju je 1999. osnovao hotelski magnat Robert Bigelow, fokusirala se na izgradnju svemirskih modula na naduvavanje kao staništa u niskoj Zemljinoj orbiti. Potencijalna mogućnost je da se ta staništa iskoriste kao svemirski hoteli. U tom cilju kompanija je pokrenula projekat Bigelow Space Operations (BSO) za marketing i upravljanje ovim svemirskim hotelima.

Sve je započelo 2013. potpisivanjem ugovora ove kompanije s agencijom NASA o proizvodnji modula za naduvavanje pod nazivom Bigelow Expanded Activity Module. Od 2016. modul je testiran u okviru Međunarodne svemirske stanice (priključen na nju). Testiranje se pokazalo uspešnim. Modul je pokazao brojne prednosti, počev od jednostavnijeg transporta jer se prenosi u sklopljenom stanju, preko izuzetno efikasne zaštite od zračenja, pa do znatno jeftinijeg održavanja u odnosu na metalne module, kakva je i Međunarodna svemirska stanica. Napravljen je od vektrana, sintetičkog materijala dvadeset puta čvršćeg od aluminijuma i titanijuma.

Svemirski hoteli na naduvavanje kompanije Bigelow Aerospace nose oznaku B330. Dva takva hotela (B330-1 i B330-2) biće lansirana u nisku Zemljinu orbitu 2021. godine. Po veličini oni su, sa prostorom od 330 metara kubnih, otprilike jednaki trećini Međunarodne svemirske stanice. U njih se može smestiti do šest osoba. Kompanija planira da ih komercijalizuje za turizam i orbitalni prostor za nauku i istraživanja po mnogo nižoj ceni od Međunarodne svemirske stanice. Takođe, planira se i spajanje više ovakvih modula kako bi se napravio veći kompleks.

Autor: Nadežda Veljković

Podelite s prijateljima

Tweet