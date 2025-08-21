SoftBank akcije skočile zbog optimizma oko veštačke inteligencije

Akcije japanske tehnološke i investicione grupe SoftBank porasle su za više od 13 odsto. Dostigle su rekordnu vrednost, nakon što je kompanija objavila znatno bolje rezultate u drugom kvartalu nego što su analitičari očekivali.

Ovaj rast akcija povezan je sa velikim ulaganjima SoftBanka u oblast veštačke inteligencije, uključujući i 30 milijardi dolara u OpenAI, kompaniju koja stoji iza popularnog AI modela ChatGPT.

Pored toga, SoftBank je vodeći finansijer američkog projekta pod nazivom Stargate. Projekat je vredan oko 500 milijardi dolara, koji ima za cilj razvoj novih tehnologija u sektoru poluprovodnika i AI.

Dobit SoftBanka u drugom kvartalu iznosila je 421,8 milijardi japanskih jena (oko 2,87 milijardi američkih dolara). To predstavlja značajan pomak u odnosu na gubitke koje je kompanija imala u istom periodu prethodne godine.

Ovaj pozitivan finansijski rezultat doprineo je da se indeks Topix, glavni berzanski indeks japanske berze, popne preko 3.000 poena prvi put u istoriji.

Investitori su vrlo pozitivno reagovali na rast vrednosti SoftBank-ovog tehnološkog portfolija, što je dodatno podiglo poverenje u kompaniju.

Izvor: Reuters