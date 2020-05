SoftBank upozorava na najgori scenario

SoftBank ponovo šokira javnost, i to svega dve nedelje nakon upozorenja da će doći do gubitaka od više milijardi dolara. Ovog puta izašli su sa procenom da će doći do najgoreg scenarija, kada su u pitanju gubici radnih mesta i novca.

Prognoza između 7-8,4 milijardi dolara gubitka

Iako su projektovani gubici bili izraženi u nekoliko milijardi dolara, sada je procena podignuta na iznos između 7 i 8,4 milijardi dolara. Japanska kompanija je u četvrtak proširila procenjene gubitke, gde su dodati i gubici od 6,6 milijardi dolara kada su u pitanju gubici u startapu WeWork. Njihovi godišnji gubitak od 12,6 milijardi dolara ostaće nepromenjeni, jer su se gubici u fondu Vision pogoršali.

Dve najveće investicije SoftBank-a, Uber i WeWork, strmoglavili su se na Wall Street-u od kako tamo posluju. Obe firme su molile investitore da ostanu uz njih u ovim najtežim trenucima. Do sada je posao izgubilo više od 7,300 ljudi u desetak startapova koji se podržani od strane SoftBank-a. Takođe je najavljeno da će SoftBank probati da smanji svoje poslovanje, jer sa velikim investicijama raste i rizik u kriznim vremenima kao što je ovo sada.

Izvor: CNN

