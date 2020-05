Softver za manje para – da li je legalan?

Iz dana u dan nailazimo na reklame koje nude Windows, Office i druge programe za deo oficijelne cene i to – legalno. Da li je zaista tako?

Softverske firme već godinama rade na zaštiti svojih proizvoda od kopiranja, a update je postao toliko važan segment rada sa softverom da je sve teže koristiti krekovane verzije programa preuzete sa raznih torrent-a i drugih sumnjivih sajtova. Kad se nekoliko puta desi da softver u najnezgodnijem trenutku prestane da funkcioniše, shvatite da vam nema druge no da platite za serijski broj. Ali, mora li se platiti puna cena?

Toliko smo navikli na razne popuste, grupne kupovine i “akcije” da prirodno očekujemo da i softver negde može da se kupi uz veliki popust. I zaista, recimo na sajtu gamefun365 dot com nalazimo Windows 10 Pro za $32, Office Pro 2016 za $28.19 i paket Windows 10 Pro + Office 2019 Pro za $43.37. Ako se malo potrudimo i pronađemo promo kod (npr. pc10), cene dalje padaju pa Windows 10 Pro košta $13.27, Office Pro 2019 – $37.34 i tako dalje. Povoljne su i cene za Visio, Project, razne igre za PlayStation i Xbox…

Ako na ovaj način kupite ključ i pomoću njega instalirate softver, sva je prilika da će sve proći sasvim normalno – softver će biti aktiviran i ubuduće će se redovno ažurirati. Ali ga sve to ne čini legalnim – štaviše, pri bilo kakvoj kontroli u firmi ovaj softver će, već samim tim što nemate hologram i propisnu fakturu, biti izvor ozbiljnih problema odnosno kazni. Ako ga koristite u kućnim uslovima, softver će verovatno raditi neko vreme, možda mesecima, pa i duže. Ali ako u nekom trenutku, posle ažuriranja, bude lociran kao nelegalan, on će biti automatski deaktiviran što ćete prepoznati po crnoj pozadini i poruci o potrebi da se unese legalni broj ili pozove služba podrške. Posle toga će osnovni sigurnosti update-i ipak biti instalirani, ali ne i druga unapređenja Windows-a, a poruka o nelegalnosti će vas često nervirati. Moraćete nešto da preduzmete, a kupovina novog jeftinog broja teško da je preporučljiva – kroz par takvih iteracija došli biste do realne cene Windows-a, ali uz mnogo više glavobolje i izgubljenog vremena.

Odakle dolaze ovi “jeftini brojevi”? Najlegalniji među njima su pokupljeni sa rashodovanih računara. To je zapravo originalni OEM broj, ali je OEM softver licencom vezan za konkretan računar; nije dopušteno da ga prenesete na sledeći. Kada je računar rashodovan, rashodovan je i Windows na njemu. Ipak, OEM broj će često omogućiti još jednu aktivaciju, naročito ako je od prve aktivacije prošlo dosta vremena. Tako aktiviran Windows će verovatno trajno ostati u punoj funkciji, ali naravno da on ne prolazi proveru legalnosti kod eventualne kontrole u firmi.

Drugi izvor su OEM pool-ovi proizvođača hardvera, koji imaju alat za generisanje kodova o čijoj upotrebi polažu računa Microsoft-u. Moguće je da neki tako generisani brojevi procure na crno tržište. Najzad, postoje i kodovi koji su se nekada distribuirali uz razni manji hardver, recimo matičnu ploču, ali oni opet nisu legalni na vašoj konfiguraciji, iako će tehnički gledano aktivacija proći.

Sve u svemu, jeftini kodovi za Windows vrede otprilike koliko i koštaju – malo.

