Sons of the Forest: Trejler koji uteruje strah u kosti

Već se godinu dana govori o nastavku horor igre The Forest koja je izašla 2018. godine, a u pitanju je drugi deo koji je poneo naslov Sons of the Forest. Već je prvi deo okupio pozamašan broj onih koji vole igre preživljavanja, najpre zbog toga što horor elemente dobro kombinuje sa survival momentima, i tako gradi jezivu priču koja polako postaje sve strašnija i strašnija.

Nedavno je izašao i novi trejler za Sons of the Forest, koji počinje sakupljanjem hrane i materijala za ogrev, te izgradnjom skrovišta, da bi potom prešao u nešto drugo – priču u kojoj važno mesto ima i balerina trojeručica iz prvog dela. Tu su i mutanti kanibali, te drugi monstrumi koji izlaze iz skrovišta dok glavni junak seče stabla od kojih gradi brvnaru.

Još uvek nije poznato kada bi igra mogla da stigne do ljubitelja, ali se pretpostavlja da bi mogla da prati tradiciju prvog dela, koji je prvi put objavljen 2014, da bi se zvanično pojavio tek 2018. godine.

Izvor: PC Gamer

