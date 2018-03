Sony α7 III fotoaparat – paket za moderno snimanje

Kompanija Sony predstavila je još jedan dodatak seriji fotoaparata punog formata bez ogledala – model α7 III (ILCE-7M3).

U prvom planu novog modela je inovacija na polju senzora slike, a zahvaljujući Exmor R CMOS senzoru koji ima rezoluciju od 24,2mp, te dolazi u kombinaciji sa LSI čipom koji udvostručuje brzinu čitanja slike, i unapređenim BIONZ X procesorom koji povećava brzinu obrade. Tako ove komponente omogućavaju velike brzine fotografisanja, te odličan ISO opseg od 100 – 51200. Novi model ima mogućnost snimanja u 14-bitnom RAW formatu, , čak i kada se fotografiše u nečujnom ili kontinuiranom režimu, a na raspolaganju mu je i sistem stabilizacije slike po pet osa koji omogućava unapređenje brzine okidača od 5.0 koraka.

Aparat je opremljen i ažuriranim sistemom za obradu slike koji mu omogućava snimanje u punom formatu rezolucije do 10mp, a sa kontinuiranim, preciznim AF/AE praćenjem do 177 standardnih slika u JPEG formatu, 89 komprimiranih slika ili 40 nekomprimiranih u RAW formatu. Ovaj režim velike brzine je dostupan zahvaljujući mehaničkom zatvaraču, koji doprinosi solidnoj fleksibilnosti fotoaparata. Model može da snima neprekidno do 8 kadrova u sekundi u režimu prikaza uživo uz minimalno zaostajanje u pretraživaču ili na LCD ekranu.

α7 III može da se koristi i kao kamera, budući da nudi mogućnost snimanja 4K (3840×2160 piksela) video materijala. Dok snima, uređaj koristi puno očitavanje piksela – bez spajanja piksela, kako bi proizveo 4K snimke visokog kvaliteta, odličnih detalja i dubine.

Tu je i slot za dual kartice, uključujući jedan koji podržava UHS-II memorijsku karticu. Korisnicima su na raspolaganju razne mogućnosti za čuvanje sadržaja na svakoj od kartica, uključujući odvojeno snimanje u JPEG i RAW formatu, odvojeno snimanje fotografija i video materijala, relay snimanje, te druge. Trajanje baterije je takođe značajno produženo, a radi se o Sony bateriji NP-FZ100 Z serije.

Najzanimljivija novina je softverski paket Imaging Edge koji proširuje kreativne mogućnosti čitavog procesa snimanja – od prethodne obrade do post-procesuiranja, te obezbeđuje tri PC aplikacije – Remote, Viewer i Edit, koje su dostupne za besplatno preuzimanje, te podržavaju daljinsko snimanje u realnom vremenu i razvoj RAW formata.

