Sony ažuriranje za PS5 i ušteda energije

Angelina [PC Press]

Korisnici PS5 sada mogu da pokreću odabrane igre u režimu „Ušteda energije“ i uparuju DualSense kontrolere sa više uređaja. Sony je počeo beta testiranje ovih funkcija u julu, ali one su sada dostupne svima u verziji ažuriranja softvera konzole 25.06-12.00.00.

PCPress.rs Image

Novi režim uštede energije smanjiće potrošnju energije PS5 konzola u zamenu za smanjenje performansi igre, prema Sonyjevim beleškama o ažuriranju za PS5, što bi moglo biti korisno za kompanijin PlayStation ručni uređaj o kome se navodi. Režim uštede energije može se uključiti ili isključiti za podržane igre tako što ćete otići u Podešavanja > Sistem > Ušteda energije > Koristi uštedu energije. Kada je omogućen, ikona će se pojaviti pored podržane igre u Switcher-u ili kontrolnom centru, prema Sonyju.

Softver za bežične kontrolere DualSense i DualSense Edge je takođe ažuriran kako bi se olakšalo njihovo prebacivanje između povezanih uređaja. Kontroleri sada mogu biti upareni sa do četiri uređaja istovremeno, što sprečava korisnike da moraju da prolaze kroz glomazan proces ručnog ponovnog povezivanja kontrolera prilikom prebacivanja između konzola, računara i uređaja za strimovanje u oblaku.

Izvor: TheVerge

