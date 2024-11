Sony najavio više od 50 unapređenih igara za PS5 Pro konzolu

PlayStation 5 Pro konzola će se pojaviti u prodavnicama 7. novembra, a Sony je pripremio dodatni razlog zašto da potrošite 700 dolara na nju. Uz ovo hardversko „osveženje“ konzole, Sony je spremio listu od više od 50 igara unapređenih da iskoriste sve njene prednosti.

Lista uključuje moderne popularne igre, kao što su Baldur’s Gate 3, The Last of Us Part II Remastered, Spider-Man 2, God of War Ragnarök, NBA2K 25 i Dragon Age: The Veilguard. Ove igre će imati unapređenu grafiku, napredni ray tracing, viši framerate, kao i Sony-jev upscaling sistem pod nazivom PlayStation Spectral Super Resolution.

Ipak, neke ultra-popularne igre, nisu se našle na ovom spisku. Među tim igrama su Gran Turismo 7, Final Fantasy XVI, Elden Ring… To što za sada nisu u ponudi, ne znači da Sony neće i njih prilagoditi i unaprediti za PS5 Pro. Pretpostavljamo da će odluka za tu akciju zavisiti od količine prodatih PS5 Pro konzola.

Da li vredi dati znatnu količinu novca samo da bi se neke igre igrale na boljim grafičkim setovanjima? PS5 Pro donosi znatno više od običnog unapređenja grafike kod postojećih igara. Ona ima bržu memoriju, podršku za WiFi 7 i prodaje se sa SSD-om kapaciteta 2 TB. Takođe, PS5 Pro ima dodatnih 2 GB DDR5 RAM-a u odnosu na standardni PS5. Te specifikacije će svakako doći do izražaja kod nekih novih naslova koji se očekuju u budućnosti. Sve je spremno, samo nam ostaje da vidimo koliko će biti zainteresovanih korisnika za njenu kupovinu.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet