Sony obeležava 30 godina PlayStationa knjigom i specijalnim patikama

Nina Momcilovic

Povodom 30. godišnjice PlayStation brenda, Sony je predstavio nekoliko ekskluzivnih proizvoda, među kojima se izdvaja luksuzna fotografska knjiga PlayStation: The First 30 Years i kolekcija patika u saradnji sa Reebokom, inspirisana originalnim PS1 dizajnom.

Knjiga o tri decenije PlayStation istorije

PlayStation: The First 30 Years je tvrdo ukoričena knjiga od 400 strana, štampana na teškom mat papiru i teška čak 5 kg, pa je više umetnički artefakt nego obična publikacija. U saradnji sa izdavačem Read-Only Memory, Sony je u njoj prikazao do sada neviđene prototipe, skice i dizajnerske modele koji su oblikovali konzole od prvog PlayStationa do PS5 generacije.

Knjiga otkriva kako je originalni PS1 mogao izgledati potpuno drugačije, sa naglaskom na viziji dizajnera Teiyua Gotoa o „jednostavnim kvadratima i krugovima“. Takođe su prikazane i neobične verzije kontrolera, od kojih neke deluju nepraktično za duže igranje. Pored hardverskih koncepata, u knjizi se nalaze i fotografije iz Sonyjevih dizajn laboratorija.

Cena standardnog izdanja je 182 dolara, dok luksuzna verzija sa otvorenim povezom, ukrasnom kutijom i potpisanom fotografijom Gotoa i fotografa Benedicta Redgrovea košta 467 dolara. Ovo ekskluzivno izdanje ograničeno je na 1994 primerka, simbolično prema godini kada je PS1 debitovao u Japanu. Oba izdanja planirana su za isporuku na proleće 2026.

PS1 patike u saradnji sa Reebokom

Pored knjige, Sony je najavio i kolekciju patika u saradnji sa Reebokom, inspirisanu dizajnom originalnog PlayStationa. Modeli će biti dostupni u oktobru i povezani su sa regionima lansiranja PS1 konzole:

  • InstaPump Fury 94 za Japan,
  • Pump Omni Zone II za SAD,
  • Workout Plus za Veliku Britaniju.

Ovi proizvodi zajedno predstavljaju omaž tri decenije PlayStation istorije i namenjeni su kako kolekcionarima, tako i strastvenim fanovima gejminga.

Izvor: Engadget

