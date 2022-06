Sony planira serije Horizon i God of War

Sony je odlučio da prilagodi još tri svoja naslova igara u TV serije. Horizon kao serija stiže na Netflix, dok će God of War biti prikazan na Prime Video-u.

Gran Turismo takođe čeka svoju seriju

PlayStation Productions takođe ima Gran Turismo seriju u razvoju, ali nije otkriveno gde ćete moći da je gledate. Detalji o tri projekta su za sada oskudni. Ostaje da se vidi ko će biti izabran kao Aloy, Kratos, Atreus i drugi likovi, i kako Sony planira da napravi TV seriju od Gran Turisma.

Pretvaranje nekih od njegovih najvećih igara u serije i filmove bio je glavni fokus kompanije Sony poslednjih godina. Nakon više od decenije pokušaja da snimi film Uncharted, Sony Pictures je konačno objavio jedan ove godine. Film Ghost of Tsushima je takođe u razvoju. Na TV frontu, serija Twisted Metal je na putu za Peacock, dok se snimanje prve sezone HBO-ove dugo očekivane serije The Last of Us očekuje u narednih nekoliko nedelja.

Izvor: Engadget

