Sony predstavio zvanični 240Hz PlayStation monitor

Sony je na State of Play Japan prikazao novi hardver: 27-inčni QHD monitor sa 240Hz osvežavanjem, HDR podrškom i promenljivim osvežavanjem (VRR), ograničenim na 120Hz za PS5 igre. Monitor ima sklopivu kuku za punjenje DualSense kontrolera.

Monitor će biti dostupan u SAD i Japanu 2026. godine, dok cena još nije otkrivena. Novi hardver deo je Sony-jevog širenja u PC gejming segment, uključujući mogućnost povezivanja DualSense kontrolera sa više uređaja istovremeno.

Izvor: Engadget