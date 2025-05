Sony prodao 77,8 miliona PS5 konzola ali očekuje pad prodaje zbog tarifa

To se gotovo savršeno poklapa sa prodajom PlayStation 4 u istom periodu.

Sony je prodao 77,8 miliona konzola PlayStation 5 od kada je lansiran 2020. godine. Tu su uključene 2,8 miliona jedinica u poslednjem kvartalu.

Taj broj gotovo u potpunosti odgovara prodaji PlayStation 4, koji je za isto vreme dostigao 79,1 milion.

Međutim, godišnja prodaja PS5 u fiskalnoj 2024. iznosila je 18,5 miliona. To je pad u odnosu na 20,8 miliona prodatih u 2023. godini.

Prodaja igara je to ipak nadoknadila, zabeleživši rast od devet procenata i doprinoseći rastu operativnog profita od 43 procenta na godišnjem nivou. To se pretežno odnosi na igre trećih strana, jer su igre iz Sony-jevih studija zabeležile blagi pad. Ove godine kompanija je objavila samo jednu igru iz sopstvene produkcije. Očekuju se ključni naslovi poput Death Stranding 2: On the Beach i Ghost of Yōtei.

Sony ipak ne očekuje nastavak tog rasta. Kompanija predviđa udar od 100 milijardi jena (oko 700 miliona dolara) zbog carina, s obzirom na to da većina prodaje dolazi iz SAD a već je prognozirala stagnaciju prihoda za 2025.godinu.

Dodatni udarac predstavlja i odlaganje izlaska igre Grand Theft Auto VI, koji je pomeren za maj 2026.godine.

Tokom obraćanja investitorima, Sony je naveo da razmatra mogućnost „prebacivanja troškova carina na potrošače“, iako nije precizirao da li se to odnosi konkretno na PS5 ili tržište SAD. Kompanija je već povećala cenu konzole u drugim regionima, uključujući Evropu, dok su povećanja cena u SAD retka.

Izvršni direktor kompanije, Hiroki Totoki, rekao je da kompanija razmatra mogućnost proizvodnje PlayStation 5 konzola u SAD, ističući da je to nešto „što se mora uzeti u obzir u budućnosti.“

Izvor: Euronews

