Sony RX0 II premium akciona kamera sa preklopnim displejem

Sony se 2017. godine priključio kompanijama koje proizvode akcione kamere. Njihov tadašnji RX0 model dobio je naslednika – RX0 II. Ova kamera poseduje senzor od 15.3 megapiksela i Zeiss Tessar T 24mm fiksno širokougaono sočivo, sa minimalnim fokusom od 20 cm. Kamera je veoma mala i teži samo 132 grama.

Ipak, za razliku od prethodnika, ali i svih ostalih akcionih kamera na tržištu, RX0 II je selfie-friendly kamera, zahvaljujući podesivom LCD ekranu koji može da se rotira 180 stepeni u odnosu na horizontalnu i 90 stepeni u odnosu na vertikalnu osu. Na taj način, korisnik može da gleda u kameru dok pravi selfie snimak ili video. Pri tome, kamera poseduje i Eye AF, kako bi se automatski fokusirala na korisnika kojeg snima.

Naravno, tu je i neizbežna mogućnost snimanja 4K video snimaka (30 fps) sa stabilizacijom koja, prema tvrdnji proizvođača, obezbeđuje miran snimak čak i kada se snima iz ruke. Takođe, na raspolaganju je i Super Slow Motion mod, koji snima video u 1000 fps, kao i kontinualni mod snimanja za time-lapse snimke.

Kamera je, bez dodatnih kućišta, vodootporna do dubine od 10 metara, izdržava padove sa visine od dva metra, a može da izdrži i udarac sile do 200 kg. S obzirom da je kamera malih dimenzija Sony je uz nju pripremio i opcioni držač sa integrisanim kontrolama. Taj dodatak poseduje i ulaz za eksterni mikrofon. Uz sve to, Sony Imaging Edge Mobile aplikacija omogućava da kontrolišete do pet RXO II kamera istovremeno.

Kamera će biti dostupna u prodaji od aprila, po ceni od 700 dolara.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet