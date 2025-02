Sony ukida PSN login na nekim PC igrama

Sony je najavio da prijavljivanje na PlayStation Network (PSN) više neće biti obavezno za nekoliko svojih single-player igara na PC-ju. Ova promena obuhvata igre kao što su God of War Ragnarök, Horizon Zero Dawn Remastered, Marvel’s Spider-Man 2 (koji stiže na Steam i Epic Games Store ovog četvrtka) i The Last of Us Part II Remastered (koji na PC dolazi 3. aprila).

Novi pristup za lakši pristup igrama na računaru

Međutim, igrači koji se odluče da se prijave putem PSN naloga dobiće određene pogodnosti, uključujući kozmetičke dodatke, rani pristup opremi i dodatnim resursima. Takođe, moći će da otključavaju trofeje i koriste funkciju upravljanja prijateljima.

Ova odluka dolazi nakon višemesečnih protesta igrača, koji su kritikovali obavezno povezivanje PSN naloga sa Steam ili Epic Games Store nalozima za igranje single-player igara. Iako takvo povezivanje ima smisla za igre sa multiplayer funkcijama, poput Ghost of Tsushima, mnogi su smatrali da je ova strategija nepotrebna za igre koje se igraju offline. Sony je već ukinuo ovu obavezu za Helldivers 2 nakon negativnih reakcija igrača.

Pored ovih vesti, Sony je podelio dodatne detalje o verziji igre Marvel’s Spider-Man 2 za PC. Port koji je razvio Nixxes dolazi sa više opcija za ray tracing, kao i mogućnostima skaliranja rezolucije i generisanja frejmova. Igra ima prilično skromne minimalne tehničke zahteve, što znači da bi mogla solidno da funkcioniše čak i na starijim laptopovima.

Ove promene pokazuju da Sony sve više prilagođava svoje politike potrebama PC igrača, omogućavajući im veću fleksibilnost u pristupu popularnim naslovima.

Izvor: Engadget

