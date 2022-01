Sony uzdrman nakon Microsoft-ove kupovine

Akcije Sony-ja pale su za više od 12 odsto u Tokiju, nakon što je Microsoft najavio planove za kupovinu Activision-a. Investitori se verovatno plaše sve veće konkurencije PlayStation diviziji, kao i potencijala da Microsoft povuče neke popularne igre sa platforme japanskog giganta.

Microsoft može da skine igre sa PlayStation platforme

Već neko vreme, Sony je bio ispred Microsofta sa svojim portfeljem igara, što mu je omogućavalo da ostane ispred u ratovima konzola. Ali ako Microsoft zatvori akviziciju Activision-a, imaće snažan portfolio igara od Call of Duty franšize do World of Warcraft-a.

Taj sadržaj može pomoći u razvoju Microsoft-ove strategije pretplate oko Game Pass-a, usluge koja se plaća mesečno koja omogućava korisnicima pristup biblioteci igara na različitim uređajima. Zatim to može predstavljati rivalstvo Sony-jevim uslugama „PlayStation Plus“ i „PlayStation Now“.

Kada proizvođači konzola poseduju studio za igre, često te igre prave isključivo za svoje platforme. Igre poput Call of Duty-a su trenutno dostupne i na PlayStation-u i Xbox-u.

Investitori strahuju da bi Microsoft mogao da skine te igre sa PlayStation platforme, dajući američkoj kompaniji atraktivniji sadržaj u odnosu na konkurentski Sony.

„Nema sumnje da ovaj dogovor slabi poziciju kompanije Sony na tržištu“, rekao je Piers Harding-Rolls, direktor istraživanja igara u Ampere Analysis-u.

„Bez obzira na to da li se sadržaj Activision Blizzard-a progresivno postaje ekskluzivan za Xbox platforme i usluge, uključivanje novih izdanja u Xbox Game Pass za nekoliko velikih franšiza igara, uključujući Call of Duty, će potkopati Sony-jevo poslovanje trećih strana. Sony je imao koristi od mogućnosti da pregovara o ograničenom ekskluzivnom sadržaju za Call of Duty, ali je to sada malo verovatno.”

Preterana reakcija?

Sony već nekoliko godina ulaže velika sredstva u ekskluzivni sadržaj, što mu je omogućilo da na PlayStation donese ekskluzivne hit igre kao što su Spider-Man i The Last of Us.

U međuvremenu, ulaže u virtuelnu stvarnost i zagolicao maštu sa slušalica pod nazivom PlayStation VR2.

Serkan Toto, izvršni direktor Tokija, japanske konsultantske kuće Kantan Games, rekao je da će Sony verovatno nastaviti da se fokusira na jak sadržaj.

„Sony će i dalje nastaviti sa izbacivanjem blokbastera, u to nema sumnje“.

„Mislim da je tržište danas u Japanu potpuno preterano reagovalo“, rekao je Toto.

Ni Sony-ju nije strana akvizicija, iako nije ni blizu Microsoft-ovih mogućnosti. Prošle godine, japanska firma je imala svoje akvizicije, uključujući Valkyrie Entertainment, proizvođača hit igre God of War. Toto je rekao da će Sony verovatno i dalje biti sklon akvizicijama.

„Sony, naravno, može da uzvrati. Oni i dalje imaju svoje vrhunske interne studije širom sveta, PlayStation ostaje moćan brend u igricama, a akvizicije i dalje predstavljaju nove planove za Sony“, dodao je Toto.

Izvor: CNBC

